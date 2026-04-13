Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump avertizează că navele iraniene care se apropie de blocada navală a SUA vor fi distruse

de Redacția Jurnalul    |    13 Apr 2026   •   20:45
Sursa foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat luni că orice ambarcațiune iraniană care se apropie de blocada maritimă impusă de Statele Unite Iranului va fi distrusă.

Trump a lansat amenințarea la scurt timp după ce blocada americană asupra navelor care intră și ies din Iran a intrat în vigoare luni, potrivit Reuters.

Descriind marina iraniană drept „complet anihilată” în timpul războiului dintre SUA și Iran, Trump a scris pe Truth Social: „Ceea ce nu am lovit sunt cele câteva nave ale lor, pe care le numesc «nave de atac rapid», pentru că nu le-am considerat o amenințare prea mare”.

„Atenție: dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat, folosind același sistem de eliminare pe care îl folosim împotriva traficanților de droguri de pe ambarcațiunile de pe mare. Este rapid și brutal”, a scris Trump.

Trump s-a referit la zecile de atacuri americane efectuate asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacific începând din septembrie, într-o campanie care a ucis cel puțin 110 persoane.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: blocada Donald Trump stramtoarea ormuz iran
