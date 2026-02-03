Donald Trump cere daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard

O nouă confruntare a izbucnit între Donald Trump și Universitatea Harvard. Președintele SUA a anunțat luni seară că cere acum un miliard de dolari daune de la Harvard. Reacția vine în urma apariției unor articole în New York Times, conform cărora administrația sa ar fi decis să nu solicite despăgubiri de la prestigioasa universitate, pe care o acuză de antisemitism și părtinire, potrivit Le Figaro.

„Acum solicităm despăgubiri de un miliard de dolari și nu mai vrem să avem nimic de-a face cu Universitatea Harvard în viitor”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth.

Universitatea a dat în judecată, în vara anului trecut, administrația Trump, pe care o acuză de tăieri ilegale din finanțările cercetărilor și de o campanie politică nefondată de antisemitism.

Ulterior Universitatea Harvard și administrația Trump s-au apropiat de un acord care ar impune prestigioasei universități din Ivy League să plătească 500 de milioane de dolari pentru a recăpăta accesul la finanțare federală și pentru a încheia o serie de investigații.

Acordul ar fi pus capăt unei dispute de luni de zile și care a testat limitele autorității guvernului asupra universităților americane. Ceea ce a început ca o investigație privind antisemitismul din campus s-a transformat într-un conflict deschis, după ce administrația Trump a tăiat peste 2,6 miliarde de dolari din finanțarea pentru cercetare, a anulat contracte federale și a încercat să împiedice Harvard să primească studenți internaționali.

