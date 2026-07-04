Suntem cea mai puternică națiune din istorie! Trump a dat startul aniversării SUA cu un avertisment teribil

În cadrul discursului său de Ziua Independenței Statelor Unite, președintele american Donald Trump a promis că îi va „trimite în exil” pe „comuniștii” din SUA, potrivit Le Figaro.

Discursul său a fost rostit la poalele Muntelui Rushmore din Dakota de Sud. Evenimentul a lansat sărbătorirea celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Președintele american a vorbit mai întâi despre „miracolul american”. Ulterior, el a zugrăvit imaginea unei țări amenințate din interior, potrivit sursei citate.

„Pe măsură ce ne apropiem de această aniversare magnifică, vedem identitatea noastră americană sub un nou atac”, a declarat Trump.

Potrivit lui, o „renaștere a amenințării comuniste” este în curs de desfășurare „din partea nou-veniților în țara noastră care subscriu la idei diametral opuse modului nostru de viață”.

Donald Trump a echivalat comunismul cu o amenințare existențială.

„Comunismul este o amenințare mortală la adresa libertății americane. Comunismul este exact opusul vieții, libertății și căutării fericirii. Este moarte, tiranie și căutării răului”, a transmis președintele american.

Trump și-a acuzat adversarii că „nu îl iubesc pe Dumnezeu” și „nu vor religia”, mai arată sursa citată.

În discursul său patriotic, președintele american a declarat că Statele Unite „vor învinge rapid comunismul”.

„Nu-i vom lăsa să zăbovească prea mult (...) și îi vom trimite în exil. Îi vom alunga repede și vom continua să ne construim țara pentru a fi mai mare, mai bună și mai puternică ca niciodată.”, a declarat Donald Trump.

De Ziua Independenței, președintele american va organiza un miting asemănător unei campanii electorale. Acesta va avea loc pe vasta esplanadă a National Mall, în inima orașului Washington. Înaintea mitingului, va fi organizat un spectacol de artificii.Trump îl prezintă ca fiind „cel mai mare din lume”, cu aproape 850.000 de rachete, potrivit aceleiași surse.

(sursa: Mediafax)