Donald Trump acceptă discuțiile cu Iranul, dar susține că actualul armistițiu este încheiat

"Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm 'discuţiile'. Am acceptat să o facem, dar SUA le-au transmis, în termeni fără echivoc, că armistiţiul este TERMINAT", a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.



Ostilităţile s-au reluat în această săptămână între cele două ţări duşmane care au lansat lovituri în Orientul Mijlociu, cele mai importante de la semnarea pe 17 iunie a unui protocol de acord menit să consolideze armistiţiul din aprilie.



Donald Trump i-a criticat dur vineri pe liderii iranieni, "bolnavi" cu care nu mai vrea să aibă de a face, lăsând totuşi uşa deschisă pentru continuarea discuţiilor de echipa sa de negociatori.



În noaptea de miercuri spre joi, SUA au lovit masiv Iranul, vizând potrivit armatei circa 90 de ţinte militare.



Iranul a acuzat însă Washingtonul că a vizat infrastructuri civile pentru a-i împiedica pe credincioşi să meargă la funeraliile fostului ghid suprem.



Poduri şi legătura feroviară între Teheran şi Mashhad, unde a fost îngropat Ali Khamenei, au fost lovite, potrivit Teheranului.

AGERPRES