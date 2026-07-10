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Donald Trump acceptă discuțiile cu Iranul, dar susține că actualul armistițiu este încheiat

de Redacția Jurnalul    |    10 Iul 2026   •   22:15
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Donald Trump acceptă discuțiile cu Iranul, dar susține că actualul armistițiu este încheiat
Hepta/Donald Trump este deschis la negocieri, dar declară armistițiul cu Iranul ca fiind terminat

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că a acceptat să continue discuţiile cu Iran pentru a pune capăt războiului, dar că armistiţiul în vigoare din aprilie este în prezent "terminat", relatează AFP.

"Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm 'discuţiile'. Am acceptat să o facem, dar SUA le-au transmis, în termeni fără echivoc, că armistiţiul este TERMINAT", a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Ostilităţile s-au reluat în această săptămână între cele două ţări duşmane care au lansat lovituri în Orientul Mijlociu, cele mai importante de la semnarea pe 17 iunie a unui protocol de acord menit să consolideze armistiţiul din aprilie.

Donald Trump i-a criticat dur vineri pe liderii iranieni, "bolnavi" cu care nu mai vrea să aibă de a face, lăsând totuşi uşa deschisă pentru continuarea discuţiilor de echipa sa de negociatori.

În noaptea de miercuri spre joi, SUA au lovit masiv Iranul, vizând potrivit armatei circa 90 de ţinte militare.

Iranul a acuzat însă Washingtonul că a vizat infrastructuri civile pentru a-i împiedica pe credincioşi să meargă la funeraliile fostului ghid suprem.

Poduri şi legătura feroviară între Teheran şi Mashhad, unde a fost îngropat Ali Khamenei, au fost lovite, potrivit Teheranului.

AGERPRES

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Subiecte în articol: donald trump discutii iran armistiţiu
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