Donald Trump, fără replică imediat după aflarea rezultatului alegerilor din Ungaria

Președintele american, Donald Trump, a plecat din fața reporterilor atunci când aceștia l-au întrebat despre înfrângerea dură a aliatului său din Ungaria. Vă mulțumesc foarte mult, a spus Trump atunci când a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orban.

Ulterior, președintele a urcat într-o aeronavă.

După aflarea rezultatului alegerilor din Ungaria, președintele SUA și reprezentanții săi nu au comentat rezultatul. De asemenea, în ultimele ore președintele nu a scris niciun mesaj despre Ungaria pe propria rețea de socializare, Truth Social.

În schimb, liderul SUA a publicat pe Truth Social mesaje despre blocada din Iran și sala de bal de la Casa Albă. Totodată, el l-a atacat pe șeful Bisericii Catolice, Papa Leon, și a publicat o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare pe post de vindecător, precum Isus Hristos.

