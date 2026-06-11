x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump a anulat atacurile programate în această seară împotriva Iranului

Trump a anulat atacurile programate în această seară împotriva Iranului

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   21:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Trump a anulat atacurile programate în această seară împotriva Iranului
Hepta/Trump s-a răzgândit în ultimul moment în privința Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a anulat atacurile și bombardamentele programate împotriva Iranului, după ce anterior avertizase că Washingtonul este pregătit să lovească „foarte dur” în cursul serii.

Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, în contextul tensiunilor persistente dintre Statele Unite și Iran. „Am anulat atacurile și bombardamentele programate împotriva Iranului în această seară”, a transmis liderul de la Casa Albă, potrivit BBC.

Trump a susținut că decizia a fost luată după ce discuțiile cu Republica Islamică au ajuns la conducerea supremă a Iranului și au primit aprobarea acesteia. „Discuțiile au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și au fost aprobate”, a afirmat președintele american.

Potrivit acestuia, punctele finale ale unui posibil acord au fost acceptate „în principiu și în detaliu” de toate părțile implicate. Trump a enumerat printre participanți Statele Unite, Israelul, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Turcia, Pakistanul, Bahrainul, Kuweitul, Iordania și Egiptul.

Liderul american a precizat că măsurile militare nu au fost retrase complet. „Blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea acestei înțelegeri”, a scris Trump. El a adăugat că locul și data semnării acordului vor fi anunțate ulterior.

Autoritățile iraniene nu au confirmat informațiile prezentate de Trump și nu au oferit un răspuns oficial la noul anunț. Anterior, Teheranul avertizase Washingtonul că o escaladare militară ar putea transforma conflictul într-o „mlaștină fără sfârșit”.

Anunțul vine după mai multe zile de confruntări și amenințări reciproce. În ultimele zile, Trump a avertizat în repetate rânduri că Statele Unite sunt pregătite să intensifice operațiunile militare dacă negocierile cu Iranul nu vor produce rezultate. Decizia de suspendare a atacurilor este văzută ca un posibil semnal de detensionare, însă rămâne neclar dacă părțile sunt aproape de un acord definitiv.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump Iran anunt atac
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri