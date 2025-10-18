Casa Albă pregătește în secret o întâlnire a lui Donald Trump cu Kim Jong-un

Președintele SUA va începe o călătorie în Asia luna viitoare. În Coreea de Sud, Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping. Călătoria va fi o oportunitate pentru a relua legătura cu omologul său nord-coreean, susțin specialiștii.

Oficialii din administrația sa lucrează, în privat, la o posibilă întâlnire între Donald Trump și Kim Jong-un în timpul călătoriei președintelui SUA în Asia luna viitoare, relatează CNN. Totuși, surse familiarizate cu situația și-au exprimat scepticismul cu privire la plan, potrivit Le Figaro.

Scepticismul este legat de faptul că oficialii nu au întreprins încă planificarea necesară pentru o astfel de vizită, iar relațiile dintre Washington și Phenian nu sunt în cea mai bună formă, în special din cauza problemei dezarmării nucleare. De altfel, primul contact propus de Donald Trump la începutul acestui an a rămas fără răspuns. În august, Donald Trump și-a exprimat public interesul de a se întâlni cu liderul nord-coreean după ce l-a găzduit pentru la Casa Albă pe președintele sud-coreean Lee Jae Myung. Atunci, autoritățile nord-coreene au lăsat deschisă ușa unei întâlniri.

Nici Kim Jong-un nu s-a poziționat împotriva unei întâlniri. „Personal, am amintiri frumoase cu președintele american Trump. Dacă Statele Unite abandonează obsesia lor goală pentru denuclearizare și doresc să urmărească o coexistență pașnică cu Coreea de Nord bazată pe recunoașterea faptelor, nu avem niciun motiv să nu ne așezăm la masa negocierilor cu Statele Unite”, a declarat Kim Jong-un, conform CNN.

Donald Trump a fost primul președinte american care a trecut granița nord-coreeană, în 2019, în timpul strângerii sale de mână istorice cu Kim Jong-un în Zona Demilitarizată Coreeană.

(sursa: Mediafax)