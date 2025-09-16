Cum a schimbat Donald Trump relațiile internaționale și locul Americii în lume

De la Reagan la Trump: o diferență de abordare

Ronald Reagan a fost primul președinte american care a dormit la Castelul Windsor, în 1982, fiind atunci criticat pentru politica sa fermă față de URSS. Patru decenii mai târziu, Donald Trump ajunge în același loc, dar este acuzat de contrariul: de prea multă indulgență față de Rusia și de concesii repetate în fața lui Vladimir Putin.

Înainte de plecarea spre Marea Britanie, Trump a amânat din nou aplicarea de sancțiuni dure împotriva Moscovei, deși Putin a intensificat atacurile asupra civililor ucraineni după summitul din Alaska. Trump a rămas convins că pacea este aproape și că premiul Nobel pentru pace este la îndemână – o judecată pe care realitatea a contrazis-o rapid.

Trump, NATO și Rusia: un joc periculos

Președintele SUA a minimizat și incidentele recente cu drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al statelor NATO, sugerând că ar putea fi „erori”. Această poziție contrastează radical cu strategia lui Reagan, care a făcut din fermitatea față de Moscova un pilon al politicii externe americane și a contribuit la sfârșitul Războiului Rece.

Deși Trump a postat pe Truth Social că este gata să impună sancțiuni majore Rusiei, a pus condiții greu de îndeplinit: statele NATO ar trebui mai întâi să renunțe la importurile de petrol rusesc, care finanțează războiul. În plus, a cerut ca acestea să i se alăture în războiul comercial cu China, prin taxe vamale între 50% și 100% – o cerință care riscă să afecteze economiile europene și să tensioneze și mai mult relațiile transatlantice.

Ce arată politica lui Trump față de Ucraina

Experții subliniază patru trăsături definitorii ale abordării lui Trump:

Leagă crizele internaționale între ele , pentru a obține avantaje de negociere.

Nu face distincție clară între aliați și adversari , fiind dispus să afecteze chiar și NATO pentru obiective proprii.

Transformă problemele de securitate în tranzacții financiare , văzând apărarea Europei ca pe o „investiție” care trebuie să aducă profit.

Adoptă adesea retorica lui Putin, mergând până la a-l învinui pe fostul președinte Joe Biden și pe Volodimir Zelenski pentru declanșarea războiului.

Riscul escaladării în Europa de Est

Refuzul lui Trump de a sancționa ferm Rusia riscă să încurajeze noi provocări. Recent, Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, iar NATO a interceptat o altă dronă deasupra României. Oficialii americani avertizează că aceste incidente testează determinarea alianței, iar lipsa unui răspuns clar ar putea crește riscul unei escaladări militare între Washington și Moscova.

Europa, prinsă între principii și pragmatism

Unii lideri europeni îi dau dreptate lui Trump când spune că statele NATO nu ar trebui să mai alimenteze bugetul de război al Rusiei prin achiziții de petrol. Totuși, problema este complicată. Deși Europa și-a redus masiv dependența de energia rusească (importurile scăzând de la 16,4 miliarde de dolari în 2021 la 1,7 miliarde în 2025), țări precum Ungaria și Slovacia continuă să cumpere petrol din Rusia, iar Turcia – membră NATO – rămâne un mare importator.

O vizită sub semnul protestelor

Premierul britanic Keir Starmer speră ca fastul vizitei de stat să-l convingă pe Trump să rămână implicat în sprijinirea Ucrainei. Cu toate acestea, vizita sa la Londra va fi însoțită de proteste masive, așa cum s-a întâmplat și în 1982, când Reagan a fost primit de Regina Elisabeta a II-a. Diferența majoră este că Reagan a folosit acea vizită pentru a avertiza Kremlinul și a mobiliza Occidentul în apărarea democrației – un gest puțin probabil din partea lui Trump, potrivit unei analize CNN.