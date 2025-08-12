Donald Trump își numește un susținător fidel în funcția de șef al Biroului de Statistică a Muncii

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   12:45
Donald Trump l-a numit luni pe EJ Antoni, un economist dintr-un think tank conservator, în fruntea principalei agenții de statistică economică din SUA, la aproape două săptămâni după ce l-a concediat pe fostul șef al acesteia pentru că a publicat cifre slabe privind ocuparea forței de muncă.

„Sunt încântat să anunț că îl nominalizez pe renumitul economist EJ Antoni în funcția de comisar al Biroului de Statistică a Muncii (BLS)”, a declarat Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. „Economia noastră este înfloritoare, iar EJ se va asigura că cifrele publicate sunt ONESTE și CORECTE”, a adăugat el.

Pe 1 august, președintele SUA a acuzat-o pe Erika McEntarfer, fără dovezi, că ar fi manipulat cifrele pentru a păta imaginea administrației Trump, cerând demiterea ei „imediată”, un anunț care a uimit unii economiști și a indignat oponenții, potrivit AFP.

EJ Antoni, responsabil cu problemele economice la Heritage Foundation, un think thank cunoscut pentru pozițiile sale foarte conservatoare, a publicat mai multe articole în favoarea politicilor președintelui republican.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: donald trump numire șef biroul de statistică a muncii
