Trump a cerut Pentagonului să folosească toate fondurile disponibile pentru plata trupelor

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că acționează deoarece „Soldații noștri Bravi vor rata salariile cuvenite pe 15 octombrie”.

El a spus că își folosește autoritatea de comandant-șef pentru a-i ordona secretarului Apărării, Pete Hegseth, „să folosească toate fondurile disponibile pentru a PLĂTI TRUPELE NOASTRE pe 15 octombrie”. Președintele republican a adăugat: „Am identificat fonduri pentru a face acest lucru, iar secretarul Hegseth le va folosi pentru a PLĂTI TRUPELE NOASTRE”.

Trupele au fost în pericol să nu își primească următorul salariu miercuri, după ce guvernul a intrat în „shutdown” pe 1 octombrie, începutul ciclului bugetar federal.

(sursa: Mediafax)