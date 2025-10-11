x close
Trump a cerut Pentagonului să folosească toate fondurile disponibile pentru plata trupelor

de Redacția Jurnalul    |    11 Oct 2025   •   21:40
Sursa foto: Hepta/Donald Trump

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că a cerut Departamentului Apărării să folosească „toate fondurile disponibile” pentru a se asigura că trupele americane sunt plătite miercuri, în ciuda paraliziei bugetare a guvernului, potrivit AP.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că acționează deoarece „Soldații noștri Bravi vor rata salariile cuvenite pe 15 octombrie”.

El a spus că își folosește autoritatea de comandant-șef pentru a-i ordona secretarului Apărării, Pete Hegseth, „să folosească toate fondurile disponibile pentru a PLĂTI TRUPELE NOASTRE pe 15 octombrie”. Președintele republican a adăugat: „Am identificat fonduri pentru a face acest lucru, iar secretarul Hegseth le va folosi pentru a PLĂTI TRUPELE NOASTRE”.

Trupele au fost în pericol să nu își primească următorul salariu miercuri, după ce guvernul a intrat în „shutdown” pe 1 octombrie, începutul ciclului bugetar federal.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Donald Trump pentagon
