Oficial american: Donald Trump nu se va întâlni cu Vladimir Putin în „viitorul apropiat”

Președintele SUA, Donald Trump, nu are planuri imediate de a se întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, a declarat marți un oficial american. Declarația surprinzătoare apare la doar câteva zile după ce Donald Trump a declarat că el și Putin se vor întâlni în următoarele două săptămâni la Budapesta. „Nu există planuri ca președintele Trump să se întâlnească cu președintele Putin în viitorul apropiat”, a declarat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului, potrivit Le Figaro.

Tot marți, rușii au lăsat să se înțeleagă că este greu de organizat un summit în curând subliniind că „nu a fost stabilit niciun calendar specific” pentru această întâlnire, care trebuie să fie precedată de lucrări pregătitoare între Moscova și Washington.

„Nici președintele (rus) Vladimir Putin, nici președintele (american) Donald Trump nu au anunțat un calendar specific. Atât partea americană, cât și cea rusă au declarat că acest lucru ar putea dura timp”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, subliniind necesitatea unor „pregătiri serioase”.

De asemenea, rușii au spus marți că este „prematur” să se ia în considerare un calendar pentru întâlnirea dintre miniștrii ruși de externe, Serghei Lavrov și Marco Rubio, care ar trebui să deschidă calea pentru viitorul summit Putin-Trump, planificat la Budapesta, pe tema războiului din Ucraina.

(sursa: Mediafax)