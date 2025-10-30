Război comercial în stand-by: Xi și Trump caută un armistițiu – dar în termenii Chinei

Războiul comercial lansat de Trump contra Chinei a pus la încercare ambițiile lui Xi de a accelera inovația și creșterea economică și a oferit Beijingului și un avantaj neașteptat: un reflector global care să-i proiecteze forța economică.

În timp ce majoritatea liderilor mondiali încercau să-l îmbuneze pe președintele american și să obțină reduceri la tarifele vamale, China răspundea cu propriile măsuri punitive, pe bază de reciprocitate, până când ambele tabere au fost nevoite să revină la masa negocierilor pentru un armistițiu.

În ultimele săptămâni, Washingtonul a lovit din nou Beijingul prin restricții asupra accesului la tehnologia americană și prin sancțiuni vizând industria chineză de transport maritim.

Răspunsul Chinei nu a întârziat: o extindere majoră a controalelor la export pentru metalele rare, esențiale pentru producția de tehnologie avansată. Măsura a neliniștit Casa Albă și l-a determinat pe Trump să amenințe cu o nouă rundă de tarife, de până la 100%, pentru produsele chinezești.

După discuțiile de ultim moment purtate weekendul trecut în Malaezia între principalii negociatori, cele două părți par să fi renunțat însă la o nouă escaladare.

Xi și Trump urmează să se întâlnească joi, la Seul, în marja unui summit internațional - prima lor întrevedere față în față din al doilea mandat al președintelui american. Cei doi lideri ar urma să stabilească un cadru comun pentru gestionarea relațiilor economice dintre cele două superputeri.

Nu este încă limpede ce concesii a făcut fiecare parte pentru a ajunge în acest punct, iar întâlnirea de la Seul va fi doar un episod într-o competiție complexă și imprevizibilă. Un lucru e însă cert: Xi intră în această discuție de pe o poziție consolidată, de unde China negociază și nu se mai lasă intimidată.

Fără nicio apăsare

Asta nu înseamnă însă că miza nu este uriașă pentru Xi Jinping.

Departe de scenariul în care Statele Unite și China ar fi colaborat după un model „G2” - un tandem al celor mai puternice economii ale lumii –, Beijingul vede acum o Americă hotărâtă să-i frâneze ascensiunea prin tarife, prin restricții la exporturile de tehnologie și prin tensiuni politice.

Tarifele americane actuale aplicate bunurilor chinezești – care depășesc în medie 50% – pun o presiune tot mai mare pe o economie chineză aflată deja în pierdere de viteză. Iar dacă Xi și Trump nu ajung la un compromis, aceste taxe s-ar putea chiar dubla.

În timp ce oficialii americani îl laudă pe Trump pentru „abilitatea sa de a crea presiune” asupra Chinei, la Beijing percepția este cu totul alta, iar China își vede strategia ca pe un succes.

În viziunea Beijingului, China a intrat pregătită în această confruntare. Colosul asiatic deține o pârghie naturală prin controlul lanțului global de aprovizionare cu metale rare, și-a diversificat exporturile pentru a reduce dependența de piața americană și accelerează inovația internă pentru a nu mai depinde de componente-cheie produse în SUA, precum semiconductoarele avansate.

„China era pe deplin pregătită pentru modul în care Trump avea să abordeze relația cu Beijingul odată cu începerea celui de-al doilea său mandat.”, susține Wang Yiwei, directorul Institutului de Relații Internaționale din cadrul Universității Renmin.

„Dar, din perspectiva americană, fiecare tarif sau măsură adoptată de China l-a ajutat pe președintele Trump să înțeleagă că țara noastră nu mai este cea de acum opt ani (…) și că lucrul care s-a schimbat cu adevărat este faptul că SUA nu mai dețin poziția dominantă.”, mai spune el, citat de CNN.

Beijingul continuă, în paralel, să se izoleze de eventuale șocuri viitoare, inclusiv prin noul plan cincinal, care va aprofunda eforturile de a atinge autosuficiența tehnologică și industrială.

„China este foarte calmă în fața tuturor acestor conflicte și dificultăți generate de Statele Unite.”, afirma și Wang Wen, decanul Institutului Chongyang pentru Studii Financiare de la Universitatea Renmin, într-o întâlnire cu presa organizată săptămâna trecută la Beijing.

„Statele Unite rămân un partener important, dar, în contextul mai larg al Chinei, influența lor este în declin”, mai spunea el.

Lideri de neclintit

Ambele tabere au transmis semnale pozitive după negocierile comerciale din weekend. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a sugerat că Beijingul ar putea amâna aplicarea controalelor la exporturile de metale rare, în timp ce Washingtonul ar urma să renunțe la amenințarea cu tarife de 100% și să prelungească armistițiul comercial convenit anterior.

China, însă, nu a confirmat public aceste concesii. Iar riscul ca cei doi lideri autoritari să nu ajungă la un consens rămâne ridicat, mai ales într-un context în care un singur comentariu neinspirat ar putea destabiliza echilibrul fragil dintre cele două puteri.

Ca de obicei în diplomația lui Trump, rezultatul ar putea depinde în mare măsură de chimia personală dintre cei doi președinți, care nu s-au mai întâlnit din 2019.

Această dinamică s-a văzut și marți, în Japonia, unde Trump a părut să se înțeleagă excelent cu noul premier conservator, Sanae Takaishi, promițându-i că „America va fi acolo” dacă Japonia va avea nevoie de sprijin.

Potrivit analiștilor, principalele obiective ale lui Xi Jinping la întâlnirea de joi sunt reducerea tarifelor americane și relaxarea controalelor asupra exporturilor de tehnologie către China.

Pentru a obține aceste concesii, liderul chinez ar putea fi dispus să tempereze sau să amâne propriile restricții privind metalele rare.

Beijingul a impus aceste controale pentru a determina Statele Unite să nu adopte sancțiuni generalizate împotriva Chinei, ci să le limiteze doar la câteva domenii strict legate de securitatea națională.

Cât de eficientă se va dovedi această strategie se va vedea astăzi, când Beijingul speră ca Trump să-i acorde lui Xi respectul și deschiderea pe care le-a afișat în ultimele luni, inclusiv în campania electorală.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a transmis, luni, un mesaj subtil în acest sens, într-o convorbire cu șeful diplomației americane, Marco Rubio.

„Xi și Trump sunt amândoi lideri de talie mondială, care au interacționat de-a lungul timpului cu respect reciproc.”, a precizat Wang, într-un comunicat oficial.

„Menținerea spiritului de egalitate, respect și beneficii reciproce”, a adăugat el, „este esențială pentru a duce relația bilaterală mai departe.”.