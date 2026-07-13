O dronă de tip Gheran-2 a explodat în sudul Republicii Moldova

Potrivit Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, citat de Moldpres, obiectul a fost depistat la ora 01:03.

Preliminar, autoritățile au stabilit că este vorba despre o dronă de tip Gheran-2 (Shahed 136), care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova înainte de a exploda în apropierea localității Copanca.

La fața locului intervin echipe de specialiști din cadrul structurilor abilitate, care fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Autoritățile îndeamnă cetățenii moldoveni să manifeste prudență în cazul observării unor aparate de zbor sau fragmente suspecte. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu încerce să le miște, deoarece pot conține elemente explozive sensibile la undele radio.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să rețină locul în care a fost observat obiectul, să se îndepărteze la o distanță de cel puțin 500 de metri și să apeleze Serviciul 112 doar după ce se află în afara zonei de pericol.

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Los ucranianos mostraron casi un "Profursetka" completo, que realizó un aterrizaje forzoso en la región de Dnipropetrovsk.



Los combatientes ucranianos descubrieron un ejemplar bastante raro del UAV "Gheran-2", más conocido como "Profursetka". Es bastante inusual encontrar… pic.twitter.com/zaxDH6qxPh — RedScorpion (Z) (@KrasnyySkorpion) March 31, 2024

(sursa: Mediafax)