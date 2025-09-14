O dronă ucraineană a lovit o uzină chimică din regiunea Perm din Rusia, la 1.800 km de graniță

O dronă aparținând forțelor ucrainene a atacat fabrica Metafrax Chemicals din Gubakha, regiunea Perm Krai (Rusia), la aproximativ 1.800 km de frontiera cu Ucraina, producând daune la echipamentele de producere a ureei, potrivit serviciilor de informații ucrainene.

Potrivit Kyivindependent, atacul cu dronă a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei locale 21:20, asupra unei unități industriale din orașul Gubakha. Fabrica Metafrax Chemicals, principalul obiectiv vizat, este cunoscută pentru producția de amoniac, uree și melamină, și a fost sancționată anterior de Ucraina și Regatul Unit.

Conform informațiilor preliminare, echipamentele fabricate pentru producerea ureei au suferit pagube. Ureea se folosește în mod obișnuit în agricultură, dar are și aplicații în industria explozivilor.

Înainte de acest incident, Ucraina a mai folosit drone cu rază lungă pentru atacuri asupra obiectivelor industriale și militare din Rusia, precum o rafinărie petrolieră din Bashkortostan, aflată la 1.500 km de graniță.

(sursa: Mediafax)