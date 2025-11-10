Drone deasupra centralei nucleare Doel din Belgia

Activitatea centralei aflate în apropiere de Anvers nu a fost afectată de incident, a declarat un purtător de cuvânt al companiei energetice Engie.

În ultimele două săptămâni au fost raportate mai multe apariții de drone neidentificate în apropierea infrastructurii strategice belgiene.

Între 31 octombrie și 2 noiembrie, drone misterioase au fost semnalate deasupra Bazei Aeriene Kleine Brogel.

Pe 3 noiembrie, armata belgiană a emis un ordin ca dronele necunoscute observate deasupra bazelor militare ale țării să fie doborâte, în urma acestor incidente.

O zi mai târziu, pe 4 noiembrie, traficul aerian pe Aeroportul din Bruxelles a fost suspendat temporar din cauza unei posibile prezențe de drone în zonă, potrivit agenției de presă Belga.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că zborurile deasupra bazelor militare par să facă parte dintr-o operațiune de spionaj.

„Aceste drone vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16, unde este muniția și alte informații de importanță strategică”, a declarat Theo Francken pentru postul belgian RTBF.

Ministrul belgian al Apărării s-a abținut să atribuie direct aceste incursiuni Rusiei, dar a lăsat să se înțeleagă că există puține alte opțiuni posibile.

(sursa: Mediafax)