Drone necunoscute terorizează Danemarca. Patru aeroporturi, vizate după incidentul de la Copenhaga

Dronele au fost observate deasupra aeroporturilor din Aalborg, Esbjerg, Sonderborg și la baza aeriană Skrydstrup, a anunțat poliția daneză.

Aeroportul Aalborg, unul dintre cele mai mari din țară după Copenhaga, a fost închis temporar.

„Nu a fost posibil să doborâm dronele, care au zburat deasupra unei zone foarte mari timp de câteva ore. În acest moment, nu am reținut nici operatorii dronelor", a declarat inspectorul șef al poliției din Jutlandul de Nord, Jesper Bojgaard Madsen.

Aeroporturile din Esbjerg și Sonderborg nu au fost închise deoarece nu erau programate zboruri până seara. Poliția a precizat că dronele „zburau cu lumini aprinse și au fost observate de la sol”, dar tipul acestora și motivul rămân necunoscute.

Autoritățile „investighează în cooperare cu serviciul de informații danez PET și forțele armate, pentru a clarifica circumstanțele", a anunțat poliția.

Incidentul vine după ce drone de mari dimensiuni au survolat marți aeroportul din Copenhaga, determinând închiderea acestuia pentru câteva ore. Prim-ministrul Mette Frederiksen a calificat evenimentul drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”.

