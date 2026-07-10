easyJet, în centrul unui război al ofertelor: gigantul american Apollo depășește rivalul cu o sumă uriașă

Oferta Apollo propune o plată în numerar de 7,15 lire sterline pe acțiune, depășind astfel propunerea Castlelake de 6,90 lire sterline pe acțiune. Conducerea easyJet a calificat noua ofertă drept „un rezultat superior” pentru acționari, marcând o schimbare bruscă de poziție față de decizia luată duminica trecută.

Acțiunile easyJet ating cel mai înalt nivel din 2022

Vestea a fost primită cu entuziasm de investitori: acțiunile easyJet au urcat cu aproximativ 15% vineri dimineață, ajungând la circa 6,75 lire sterline, cel mai ridicat nivel înregistrat din primăvara anului 2022, deși prețul rămâne sub oferta propusă de Apollo.

Suma oferită de fondul american reprezintă o creștere de 81% față de valoarea de 3,94 lire sterline la care se tranzacționau acțiunile easyJet pe 28 mai, ultima zi de tranzacționare dinaintea apariției în spațiul public a interesului manifestat de Castlelake. Diferența uriașă arată cât de mult fusese afectată valoarea companiei aeriene în lunile precedente.

Criza din Orientul Mijlociu a lovit puternic industria aviatică

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a provocat o creștere abruptă a prețului combustibilului pentru aviație și a perturbat planurile de călătorie ale milioane de pasageri europeni. Ca urmare directă, acțiunile easyJet pierduseră peste o treime din valoare înainte ca interesul pentru preluare să devină public.

Efectele s-au resimțit puternic și în bilanțul companiei. În luna mai, easyJet a raportat o pierdere netă de 377 de milioane de lire sterline (442 milioane de euro) pentru primele șase luni ale anului financiar, cu 27% mai mare decât în perioada similară a anului anterior, deși veniturile au crescut cu 12%, până la 3,95 miliarde de lire sterline (4,6 miliarde de euro).

Compania a avertizat că a doua jumătate a anului financiar va fi afectată în continuare de costurile ridicate ale combustibilului și de vizibilitatea redusă asupra rezervărilor viitoare. Directorul executiv Kenton Jarvis a declarat totuși că easyJet este „bine poziționată” pentru a face față turbulențelor economice din sector. La nivel global, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) a avertizat luna trecută că profiturile companiilor aeriene s-ar putea reduce la jumătate în acest an.

Legislația europeană, principalul obstacol pentru ambii ofertanți

Un element esențial care complică ambele oferte este legislația Uniunii Europene, care impune ca transportatorii aerieni care operează în interiorul blocului comunitar să fie deținuți majoritar și controlați efectiv de state membre UE sau de cetățeni europeni eligibili.

Pentru a respecta această regulă, Castlelake propusese un parteneriat cu doi directori din domeniul aviației de naționalitate irlandeză, Peter Bellew și Mark Breen, care ar fi deținut o participație de control printr-o companie înregistrată în UE.

Incertitudinea legată de aceste obstacole de reglementare explică parțial de ce valoarea acțiunilor easyJet a rămas sub nivelul ambelor oferte făcute până acum. Apollo a declarat, la rândul său, că va face „toți pașii necesari” pentru a obține aprobările de concurență și autorizațiile impuse de Regulamentul UE privind subvențiile străine.

Promisiunea privind numele easyJet ar putea influența decizia finală

Un factor care ar putea înclina balanța în favoarea Apollo este promisiunea fondului american de a păstra brandul easyJet, prin prelungirea licenței existente cu easyGroup, compania fondatorului Sir Stelios Haji-Ioannou. Acesta, împreună cu familia sa, deține aproximativ 15% din acțiunile transportatorului și încasează redevențe din veniturile companiei, fiind astfel unul dintre cei mai influenți acționari implicați în decizia finală.

Termene strânse pentru ambii ofertanți

Conform regulilor britanice privind preluările de companii, Castlelake are termen până pe 3 august pentru a decide dacă înaintează o ofertă fermă sau se retrage din cursă, în timp ce Apollo are la dispoziție până pe 7 august, ora 17:00, pentru a lua o decizie similară. Niciuna dintre cele două oferte nu este, deocamdată, definitivă.

Dacă tranzacția se va concretiza, easyJet va fi retrasă de la Bursa de Valori din Londra, alăturându-se astfel valului recent de companii britanice preluate de capital străin în acest an.

easyJet, unul dintre cei mai mari transportatori low-cost din Europa

Compania, cu sediul în Luton, angajează peste 19.000 de persoane și operează aproximativ 1.200 de rute în 35 de țări europene. Analiștii consideră easyJet o țintă atractivă pentru investitori datorită profitabilității sale, a flotei extinse de aeronave și a numărului mare de avioane aflate deja în comandă.

Un alt element de valoare îl reprezintă sloturile de decolare și aterizare deținute de companie pe aeroporturi majore precum Gatwick și Paris Charles de Gaulle — sloturi care, în cazul celor mai căutate, pot valora zeci de milioane de lire sterline atunci când sunt tranzacționate între companii aeriene.

Interesul Apollo a apărut după o serie de oferte succesive făcute de Castlelake, inițial respinse de easyJet, care acuzase firma americană că încearcă să cumpere compania „la preț de chilipir”. Abia duminica trecută, easyJet anunțase un acord de principiu cu Castlelake, evaluat la aproximativ 5,2 miliarde de lire sterline.

Până la acel moment, easyJet catalogase oferta Castlelake drept „extrem de oportunistă”, susținând că valoarea acțiunilor sale fusese „temporar diminuată”, parțial din cauza impactului conflictului dintre SUA și Iran asupra sectorului turistic.