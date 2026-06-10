Șoc pentru turiști! UE recunoaște că haosul de la granițe poate continua încă doi ani

Haos la granițele Europei: Sistemul biometric EES ar putea avea nevoie de doi ani pentru a funcționa normal

Noul sistem european de control al frontierelor, Entry/Exit System (EES), introdus pentru modernizarea verificărilor la intrarea în spațiul Schengen, continuă să genereze probleme importante pentru călători. La doar câteva luni de la implementare, autoritățile europene recunosc că procesul este departe de a funcționa fără dificultăți, iar stabilizarea completă ar putea dura chiar și doi ani, potrivit Euronews.

UE recunoaște dificultățile noului sistem biometric

Sistemul Entry/Exit (EES) a fost conceput pentru a înlocui ștampilarea pașapoartelor și pentru a digitaliza monitorizarea intrărilor și ieșirilor cetățenilor din afara Uniunii Europene în spațiul Schengen. În practică însă, implementarea sa s-a lovit de numeroase obstacole.

Un oficial de rang înalt al Frontex, agenția europeană responsabilă de gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, a admis că procesul de adaptare este mai dificil decât se anticipase inițial.

Uku Särekanno, director executiv adjunct al Frontex, a declarat în cadrul unui eveniment organizat la Londra de ABTA, una dintre cele mai importante asociații ale agențiilor de turism și operatorilor turistici din Marea Britanie, că perioada de stabilizare a sistemului ar putea dura între unu și doi ani.

Potrivit acestuia, cea mai mare provocare este colectarea datelor biometrice ale călătorilor care intră pentru prima dată în spațiul Schengen după introducerea EES.

Amprentele digitale, principalul obstacol

Oficialul Frontex a explicat că înregistrarea inițială a amprentelor digitale ale cetățenilor din afara UE reprezintă etapa care generează cele mai multe întârzieri și dificultăți.

„Ne așteptăm ca situația să se stabilizeze în unul sau doi ani, deoarece cea mai dificilă parte este prima înregistrare”, a declarat Särekanno.

Acesta a criticat și faptul că, în unele state, anumitor călători li s-a solicitat din nou furnizarea amprentelor după prima intrare în spațiul Schengen, deși procedurile oficiale ale sistemului EES nu prevăd repetarea acestui proces.

Potrivit reprezentantului Frontex, instituțiile europene încearcă să asigure o abordare unitară la nivelul tuturor punctelor de frontieră.

„Depunem eforturi considerabile pentru a garanta o abordare coerentă a procedurilor de control la frontieră. Lucrăm intens pentru armonizarea practicilor”, a explicat acesta.

Statele Schengen aplică diferit regulile

Una dintre cele mai mari probleme identificate în primele luni de funcționare ale sistemului este lipsa unei implementări uniforme în toate statele participante.

Deși, începând cu jumătatea lunii aprilie, EES ar fi trebuit să funcționeze integral la toate frontierele externe ale spațiului Schengen, realitatea din teren este diferită.

Numeroși turiști au raportat cozi extinse și timpi mari de așteptare în destinații extrem de populare, precum Spania, Portugalia și Franța.

Diferențele de aplicare a regulilor au creat confuzie atât în rândul călătorilor, cât și al operatorilor din industria turismului. Unele state au alocat resurse suplimentare și personal dedicat pentru gestionarea noilor proceduri, în timp ce altele întâmpină în continuare dificultăți logistice și operaționale.

„Există țări care gestionează foarte bine procesul și au resurse dedicate pentru respectarea procedurilor. Există însă și state care încă se confruntă cu probleme”, a recunoscut reprezentantul Frontex.

Grecia renunță la excepțiile pentru cetățenii britanici

Un exemplu al confuziei create de implementarea neuniformă a sistemului a fost situația din Grecia.

La un moment dat, autoritățile elene au fost acuzate că au suspendat aproape complet verificările biometrice pentru cetățenii britanici, într-o încercare de a reduce aglomerația din aeroporturi și punctele de frontieră.

Totuși, această abordare a fost abandonată recent. La sfârșitul lunii mai, Ministerul Afacerilor Externe al Greciei a precizat că nu deține informații care să indice existența unor naționalități exceptate temporar de la procedurile impuse de EES.

Această schimbare subliniază presiunea exercitată de instituțiile europene pentru aplicarea uniformă a regulilor în întreg spațiul Schengen.

Vești proaste pentru sezonul de vacanțe

Pentru milioane de turiști care se pregătesc să călătorească în Europa în perioada vacanțelor de vară, perspectivele nu sunt încurajatoare.

Oficialii Frontex au transmis că nu există planuri pentru extinderea posibilității statelor membre de a suspenda temporar procedurile EES în perioadele aglomerate pentru reducerea cozilor.

Cu alte cuvinte, călătorii trebuie să se aștepte în continuare la verificări biometrice obligatorii și la posibile întârzieri în punctele de trecere a frontierelor.

Cu toate acestea, Särekanno și-a exprimat speranța că până în luna septembrie cele mai importante probleme tehnice și operaționale vor fi rezolvate, iar sistemul va funcționa într-un mod mai eficient.

Industria turismului rămâne sceptică

Declarațiile Frontex nu au reușit însă să liniștească reprezentanții industriei turistice.

Directorul executiv al ABTA, Mark Tanzer, a descris perspectiva unei perioade de stabilizare de până la doi ani drept „foarte dureroasă” pentru sectorul călătoriilor.

La rândul său, directorul executiv al Airlines UK, Tim Alderslade, a transmis că autoritățile europene mai au mult de lucru pentru a transforma sistemul într-un mecanism eficient și predictibil.

În condițiile în care milioane de persoane traversează anual frontierele externe ale Uniunii Europene, succesul Entry/Exit System este esențial pentru fluidizarea traficului și consolidarea securității. Până atunci însă, turiștii care plănuiesc călătorii în Europa trebuie să fie pregătiți pentru controale suplimentare, proceduri biometrice și posibile perioade de așteptare mai lungi decât cele cu care erau obișnuiți înainte de introducerea EES.