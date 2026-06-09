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Un elicopter Apache al armatei SUA s-a prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   11:15
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Un elicopter Apache al armatei SUA s-a prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz
Hepta/Statele Unite poziționează capabilități de luptă acolo unde este nevoie de descurajare și reacție rapidă

Un elicopter de luptă AH-64 Apache al armatei americane s-a prăbușit luni în apropierea Strâmtorii Ormuz, au declarat pentru The New York Times două persoane familiarizate cu incidentul, citate de Reuters.

Potrivit surselor, cei doi membri ai echipajului au fost salvați. Cauza prăbușirii nu este deocamdată cunoscută.

The New York Times scrie că nu este clar dacă aparatul de zbor a fost doborât de forțele iraniene, dacă a suferit o defecțiune mecanică sau dacă incidentul a fost provocat de o altă problemă.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile publicate de cotidianul american.

Incidentul are loc într-un context de tensiuni persistente în regiune, după ce Israelul și Iranul au reluat recent atacurile reciproce înainte de o reducere temporară a confruntărilor.

Până luni seară, administrația președintelui Donald Trump nu făcuse public incidentul. Potrivit The New York Times, Casa Albă a fost contactată pentru comentarii, însă nu a oferit un răspuns imediat. Nici Comandamentul Central al armatei SUA (CENTCOM) nu a comentat informațiile privind prăbușirea elicopterului.

Forțele americane utilizează în zona Strâmtorii Ormuz elicoptere Apache, drone MQ-9 Reaper și avioane de luptă F/A-18 și F-35 în cadrul operațiunilor de securizare a traficului maritim.

Elicopterul AH-64 Apache, echipat inclusiv cu rachete Hellfire, este considerat una dintre cele mai importante platforme de atac folosite de armata americană în regiune. Acesta este utilizat pentru descurajarea atacurilor cu ambarcațiuni rapide și pentru interceptarea dronelor lansate de forțele susținute de Iran.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: stramtoare ormuz elicopter apache prabusire
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