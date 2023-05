F-16 pentru Ucraina: „Un avion care nu poate schimba soarta războiului, dar ar oferi o victorie de moral”

Decizia lui Biden de a da undă verde instruirii piloților ucraineni a avut loc la numai câteva zile după ce Marea Britanie și Olanda au anunțat crearea unei „coaliții internaționale” pentru a ajuta Ucraina să achiziționeze avioane F-16.

Kievul susține că acest lucru este vital pentru îmbunătățirea apărării sale contra atacurilor aeriene rusești. Avioanele F-16 ar reprezenta, de altfel, în mod evident, o îmbunătățire a avioanelor ce datează din epoca sovietică, în mare parte de origine rusească, aflate în prezent în dotarea flotei ucrainene.

Imediat, Zelenski a salutat decizia lui Biden, printr-un mesaj pe Twitter: „Acest lucru va spori foarte mult capacitatea armatei noastre aeriene!”.

Analiști occidentali avertizează însă că avioanele nu sunt un panaceu și au vulnerabilități pe care Moscova le cunoaște deja foarte bine și le-ar putea exploata într-o situație de luptă.

Mai mult, un pilot activ de F-16 a precizat că așteptările de la acest tip de avion ar putea fi mult prea mari. „La întrebarea dumneavoastră, dacă F-16 poate face diferența, o să răspund: nu, nu poate!”, a declarat pilotul intervievat de CNN, care a cerut să rămână anonim, deoarece nu a fost autorizat să discute acest subiect.

Cel mai popular avion din lume

F-16 sunt avioane cu reacție monomotor și multirol, adică pot fi folosite în misiuni de atac, atât asupra unor ținte aeriene, cât și a unor obiective aflate la sol.

Forțele aeriene americane numesc F-16, care a zburat pentru prima dată în anii ’70, un „sistem de armament relativ ieftin și foarte performant”. Mii de avioane au fost construite de-a lungul deceniilor, iar sute de aparate de luptă de acest fel au fost exportate pretutindeni.

Potrivit site-ului „Flight Global”, specializat în industria aerospațială internațională, aproape 2.200 de unități F-16 sunt active în întreaga lume în acest an, ceea ce îl face cel mai popular avion de luptă de pe întreaga planetă, reprezentând 15% din flota mondială.

Foarte probabil, aparatele de zbor ce ar putea fi alocate Ucrainei ar urma să fie versiuni mai vechi ale F-16, care au făcut parte din flotele aliaților SUA, în special ale partenerilor din Europa de Vest.

Analiștii militari susțin că aparatele de luptă F-16 pe care le-ar primi Ucraina nu ar fi cele mai vechi, ci avioane care au fost supuse la ceea ce se numește „mid-life upgrades”, adică au primit îmbunătățiri pe partea de avionică și software.

Ucraina a declarat în câteva rânduri că are nevoie de aproximativ 200 de avioane F-16, iar livrarea acestui număr de unități pare plauzibilă. „Există un excedent de F-16 în țările occidentale, care oferă o disponibilitate imediată și un traseu logistic bine stabilit”, spune Robert Hopkins, autor de aviație militară și fost pilot al „US Air Force”, citat de CNN.

„Există și alte avioane, mai bune decât F-16, dar acestea sunt mai puține și nu sunt disponibile pentru un transfer” în Ucraina, mai precizează Hopkins.

Aceste avioane, mai eficiente, sunt, probabil, celebrele F-35 și F/A-18, de fabricație americană sau „Rafale”, aparat de zbor multirol produs de francezi. Mai există însă și alte tipuri de avioane de luptă, care sunt mai puțin cunoscute.

„Cea mai bună aeronavă din punct de vedere tehnic ar fi, fără îndoială, «Grippen»-ul suedez, datorită abilităților sale de luptă, a capacității lui de a opera din baze austere, precum și a întreținerii mai ușoare”, spune Peter Layton, membru al „Griffith Asia” - institut de cercetare australian în științe politice - și fost ofițer al Forțelor regale aeriene din Australia.

„Cu toate acestea, rata anuală de producție a acestor avioane este scăzută și nu există niciunul disponibil în momentul de față”, adaugă el.

Layton dă apoi Olanda drept exemplu al modului în care F-16 ar putea fi livrate cel mai simplu în sprijinul Ucrainei. „Olandezii au aproximativ 40 de F-16 la îndemână. Aceste avioane olandeze au fost modernizate progresiv, au radare și sisteme de avionică relativ moderne și sunt capabile să folosească arme avansate”, spune el.

Greu cu antrenamentul, și mai greu cu mentenanța

Analiștii militari susțin că numărul mare de avioane F-16 active în întreaga lume demonstrează că acestea au deja un traseu logistic bine stabilit și un număr suficient de piese de schimb disponibile, adică de componente esențiale pentru a menține aparatele de zbor gata de luptă.

Însă, mai afirmă ei, în cazul unui avion de luptă modern precum F-16, instruirea personalului de întreținere poate dura mai mult decât instruirea propriu-zisă a piloților.

„Cred că este posibil să înveți un pilot ucrainean să zboare cu un F-16 în trei luni”, susține Layton. Dar, după cum arată un raport întocmit în luna martie de către Serviciul de Cercetare al Congresului SUA (CRS), pe tema unor posibile livrări de F-16 către Ucraina, „instruirea personalului de întreținere poate dura luni sau ani, în funcție de nivelul de competență dorit”.

Chiar și după ce a urmat până la 133 de zile de școlarizare, un agent de întreținere al Forțelor aeriene americane are nevoie de un an de experiență la locul de muncă pentru a deveni pe deplin calificat, se mai arată în raportul CRS. Documentul mai menționează că F-16 are nevoie de multă întreținere: 16 ore pentru o oră de zbor.

În privința pregătirii piloților, atât Layton, cât și pilotul activ de F-16 care a vorbit cu CNN afirmă, la unison, că trei luni de pregătire sunt necesare doar pentru elementele de bază - ridicarea avionului în aer, menținerea lui în zbor și aterizarea în siguranță. Situațiile pe câmpul de luptă devin însă mult mai complexe.

Manevrarea unui F-16 nu este greu de învățat, dar utilizarea eficientă a acestui avion într-un „mediu dinamic de amenințare” ar putea dura ani, mai spune pilotul.

„Să înveți să pilotezi un F-16 este doar o parte a bătăliei. Piloții americani învață mai întâi să zboare, apoi învață cum să conducă două F-16, apoi patru F-16. Este vorba despre un proces care se întinde pe mai mulți ani, iar asta doar pentru unitatea tactică de bază de angajare”, afirmă pilotul de F-16.

Layton susține că actualii piloți de avioane de vânătoare cu reacție ai Ucrainei s-au dovedit până acum pricepuți și ar putea „învăța la locul de muncă”, în F-16, dacă se vor limita, pe termen scurt, la apărarea aeriană, doborând avioanele sau rachetele rusești intruzive.

„Acest lucru nu mai este însă valabil, dacă încercăm să-i învățăm să atace la sol, la joasă altitudine, noaptea/în orice condiții meteorologice, folosind sisteme cu infraroșu și bombe ghidate cu laser. Acest lucru ar dura mai mult”, precizează Layton.

Dificil de ascuns și de înarmat

O altă întrebare dificilă pentru ucraineni ar fi unde ar putea fi ținute aceste aparate de zbor. „F-16 se descurcă cel mai bine pe piste lungi, cu structuri impecabile. Ar putea întâmpina dificultăți însă pe pistele accidentate, foste sovietice, dispersate în Ucraina”, au scris analiștii John Hoehn și William Courtney, de la RAND Corp., într-o postare pe blog, la începutul acestei luni.

„Pentru a aduce avioane occidentale, Ucraina ar putea fi nevoită să refacă și, eventual, să extindă o serie de piste, într-o operațiune pe care Rusia, cel mai probabil, ar detecta-o. Dacă doar câteva aerodromuri ar fi amenajate adecvat și în locații cunoscute, atacurile concentrate ale Rusiei ar putea împiedica zborul avioanelor F-16 ucrainene”, au mai scris ei.

Presupunând că Ucraina poate depăși obstacolele logistice și de mentenanță și poate găsi piste sigure de pe care să poată zbura cu F-16, Kievul mai are nevoie și de armamentul potrivit pentru a fi eficient contra avioanelor de luptă folosite de Rusia, cum ar fi Su-25 și MiG-31, spun analiștii.

„Avantajele transferului de avioane de vânătoare occidentale de tehnologie avansată, în încercarea de a obține superioritatea aeriană, sunt susceptibile de a fi eficiente doar dacă sunt dublate de cantități mari de muniții fabricate în Occident”, se arată în raportul CRS.

Armamentul occidental avansat pentru avioanele F-16 ar fi însă foarte costisitor. Spre exemplu, o singură rachetă aer-aer cu rază medie de acțiune avansată (AMRAAM) costă aproximativ 1,2 milioane de dolari, precizează CRS, adăugând că este nevoie de aproximativ doi ani pentru a fabrica una.

SUA ar putea furniza AMRAAM-uri și alte arme din stocurile sale, dar, având în vedere durata lungă de fabricație, riscă să își epuizeze propriile stocuri, dacă ar fi nevoie de acestea într-un conflict care implică direct forțele americane, mai arată CRS.

Doar o victorie politică

În pofida tuturor posibilelor dezavantaje ale F-16, Hopkins este de părere că, în momentul de față, se poartă un război politic pe tema livrării avioanelor și este nevoie de victorii și în acest spațiu de luptă.

Obținerea de F-16 pentru Ucraina ar demonstra „o colaborare politică și diplomatică puternică între mai multe țări occidentale și în special NATO”, spune el.

La rândul lui, Layton consideră că și Ucraina trebuie să aibă o strategie pe termen lung. Kievul nu va putea obține unități de înlocuire pentru actualele sale avioane din epoca sovietică, pe măsură ce acestea se uzează sau sunt distruse în conflictul militar, afirmă el

„Odată cu trecerea timpului, nu va exista o forță aeriană ucraineană eficientă. Kievul are nevoie de noi aeronave pentru viitoarele misiuni de apărare aeriană”, apreciază el. Tranziția la o flotă de fabricație occidentală, acum, capătă sens, spune el.

Pe de altă parte însă, războiul din Ucraina nu dă semne că se va încheia prea curând, iar pilotul de F-16 intervievat de CNN, nu crede că avioanele occidentale vor grăbi sfârșitul acestuia.

„Obținerea de F-16 de către ucraineni va duce la o creștere a moralului și va adăuga o anumită capacitate de luptă, limitată. Asta e tot! S-ar putea să ducă la câteva lovituri date inamicului în următorul an și la câteva victorii, dar niciun avion nu va schimba cursul războiului!”, spune el.

