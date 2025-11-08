Fabricile din Asia se confruntă cu dificultăți mari pe fondul impactului tarifelor americane

Deși vizita lui Trump în Asia săptămâna trecută a dus la unele progrese în negocierile comerciale cu economii industriale mari, precum China și Coreea de Sud, exportatorii continuă să fie precauți în ceea ce privește cererea din SUA.

Indicii managerilor de achiziții din sectorul privat (PMI) pentru luna octombrie, publicat luni, au arătat că activitatea din sectorul manufacturier a crescut într-un ritm mai lent în China și a scăzut în Coreea de Sud, comenzile de export din ambele țări fiind în scădere.

Sondajul oficial PMI de vineri a arătat că activitatea fabricilor din China a scăzut pentru a șaptea lună consecutivă, confirmând suspiciunile că goana anterioară după exporturi pentru a devansa tarifele americane s-a încheiat definitiv.

„PMI sugerează că economia Chinei a pierdut din avânt în octombrie, cu o creștere mai lentă în sectorul manufacturier și în construcții”, a declarat Zichun Huang, economist pentru China la Capital Economics. „O parte din această slăbiciune s-ar putea inversa pe termen scurt, dar orice impuls pentru exporturi din partea ultimului „acord” comercial dintre SUA și China va fi probabil modest, iar obstacolele mai mari în calea creșterii economice vor persista”.

În cadrul unei întâlniri care a avut loc săptămâna trecută în Coreea de Sud, Trump și președintele chinez Xi Jinping au convenit să reducă tensiunile, inclusiv prin amânarea cu un an a tarifelor reciproce, dar acordul nu contribuie prea mult la soluționarea unei diviziuni mai profunde între cele două superputeri.

Decidenții politici de la Beijing urmăresc să vadă dacă economia Chinei, în valoare de 19 trilioane de dolari, este pe cale să atingă obiectivul oficial de creștere de aproximativ 5% pentru 2025, fără a fi nevoie de stimulente suplimentare.

Datele comerciale pentru luna septembrie au arătat că exporturile Chinei au crescut mai repede decât se aștepta, deși acest lucru s-a datorat în principal creșterii pe piețele noi, întrucât livrările către SUA au scăzut cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În mod similar, acordul comercial încheiat săptămâna trecută între Seul și Trump a asigurat tarife mai mici din partea SUA pentru produsele coreene, dar a fost considerat, în cel mai bun caz, un compromis care împiedică a patra economie din Asia să rămână în urmă în comerțul mondial.

În alte părți ale Asiei, activitatea industrială din Malaezia și Taiwan a continuat să scadă, potrivit indicilor PMI, deși Vietnamul și Indonezia au înregistrat o creștere a sectorului manufacturier.

