Femeia care a înjunghiat 15 persoane în gara din Hamburg nu va fi judecată penal

Luni, judecătorii au dispus ca femeia, în vârstă de 39 de ani, să fie internată într-un spital de psihiatrie pe perioadă nedeterminată. Potrivit tribunalului, aceasta suferă de schizofrenie și, la momentul atacului, nu își putea controla acțiunile, arată Euronews.

Atacul s-a produs pe 23 mai, în jurul orei de vârf de seară, în Hamburg Central Station. Aceasta este una dintre cele mai tranzitate gări din Europa. Conform anchetei, femeia a sustras un cuțit dintr-un magazin din apropiere și a atacat mai mulți pasageri aflat pe peron. În urma agresiunii, 15 persoane au fost rănite, cel puțin patru dintre ele având răni grave. Două persoane aflate întâmplător în zonă, împreună cu agenți de poliție, au reușit să o imobilizeze.

Atacul din Hamburg: femeia suferea de tulburări grave

Instanța a precizat că femeia locuia pe stradă din octombrie 2024 și a fost internată într-o unitate psihiatrică imediat după arestare. În cadrul procesului, s-a arătat că suferea de halucinații și credea că pasagerii din gara Hamburg încercau să o omoare. Procurorii au cerut internarea permanentă într-un spital de psihiatrie, cerere acceptată de judecători. Femeia a acceptat verdictul și nu va face apel.

Incidentul din Hamburg s-a produs pe fondul unor atacuri violente repetate în Germania. Unlele au avut chiar motivații extremiste, inclusiv jihadiste sau de extremă dreaptă. Ca răspuns, autoritățile au înăsprit legislația privind armele albe, interzicând purtarea cuțitelor în trenuri și în zone aglomerate, cum este gara centrală din Hamburg.

(sursa: Mediafax)