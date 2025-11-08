Femeie de serviciu împușcată mortal, după ce a ajuns din greșeală la o altă casă

Incidentul tragic a avut loc miercuri, în orașul Whitestown, statul Indiana, când Maria Florinda Rios Perez de Velasquez, în vârstă de 32 de ani, a fost împușcată în cap de unul dintre locatarii unei case, care a crezut că are loc o tentativă de spargere.

Poliția a anunțat femeia și soțul ei, membri ai unei echipe de curățenie, au ajuns din greșeală la o altă adresă, transmite Reuters.

Locatarii, alarmați de prezența lor, au sunat la numărul de urgență 911, iar unul dintre ei a tras prin ușă. Nu există dovezi că femeia sau soțul ei ar fi încercat să forțeze intrarea în locuință.

Cazul a fost trimis la Biroul Procurorului din Comitatul Boone, care va decide dacă vor fi formulate acuzații.

Procurorul Kent Eastwood a spus că situația este complicată din cauza legislației care permite folosirea forței letale pentru autoapărare în interiorul propriei locuințe.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)