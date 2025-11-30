Un fiu al traficantului de droguri 'El Chapo' se pregătește să pledeze vinovat în SUA

Fratele său Ovidio Guzman a pledat deja vinovat în iulie pentru conspirație legată de traficul de droguri și două capete de acuzare de participare la activități criminale.



De asemenea, el a recunoscut că împreună cu cei trei frați ai săi, cunoscuți sub numele de 'Los Chapitos', au preluat activitățile din cadrul puternicului cartel Sinaloa ale tatălui lor, Joaquin 'El Chapo' Guzman, care execută o condamnare pe viață în statul Colorado.

Joaquin Guzman Lopez a pledat nevinovat în iulie 2024 pentru acuzațiile de trafic de droguri, spălare de bani și deținere de arme.



Însă își va schimba poziția la o audiere în fața unui tribunal federal din Chicago, conform documentelor judiciare publicate vineri.



Joaquin Guzman Lopez a fost arestat în iulie 2024 la sosirea sa în Texas cu un avion privat de mici dimensiuni, însoțit de cofondatorul cartelului Sinaloa, Ismael 'Mayo' Zambada.



Acesta din urmă a declarat că a fost indus în eroare cu privire la destinație și răpit de Guzman Lopez pentru a fi dus cu forța în Statele Unite.



În urma acestei arestări, ciocnirile s-au intensificat între cele două facțiuni ale cartelului (facțiunea fraților Guzman și facțiunea lui Zambada), făcând aproximativ 1.200 de morți în Mexic și aproximativ 1.400 de dispăruți, potrivit cifrelor oficiale.



Washingtonul acuză cartelul Sinaloa de trafic de fentanil spre Statele Unite, unde acest drog sintetic a cauzat zeci de mii de decese prin supradoză în ultimii ani, punând în dificultate relațiile cu Mexicul. AGERPRES