Avertisment dur de la FMI: Recesiune globală dacă războiul SUA-Iran continuă și prețul petrolului explodează

Șoc FMI: Petrol la 125$/baril ar distruge economia mondială în 2026

Economia mondială se află la un pas de colaps dacă tensiunile din Orientul Mijlociu nu se domolesc. Fondul Monetar Internațional (FMI) a emis un avertisment dur marți, subliniind că un război prelungit SUA-Israel împotriva Iranului, combinat cu prețuri ridicate la energie, ar putea arunca planeta într-o recesiune profundă. Anunțul vine într-un moment critic, cu piețele financiare deja zguduite de escaladări recente.

Potrivit raportului „World Economic Outlook”, FMI anticipează o creștere economică globală de doar 2,5% în acest an – cel mai slab ritm de la pandemia din 2020 încoace. Această proiecție reflectă impactul direct al conflictului din Orientul Mijlociu, unde blocada Strâmtorii Ormuz a dus la o explozie a prețurilor la petrol.

Escaladarea conflictului: De la negocieri eșuate la haos energetic

Negocierile de încetare a focului dintre SUA și Iran, care s-au încheiat cu un eșec la finele săptămânii trecute, au declanșat o reacție în lanț pe piețele globale. Prețurile petrolului, care înainte de izbucnirea ostilităților stăteau în jurul valorii de 70 de dolari pe baril, au crescut vertiginos odată cu blocarea Strâmtorii Ormuz. Această arteră vitală, prin care trece o cincime din petrolul mondial, este acum un punct fierbinte al confruntării.

Economistul-șef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a explicat pentru Financial Times (FT) mecanismul acestui scenariu sumbru: „Eșecul negocierilor dintre Iran și SUA, blocada reciprocă impusă de SUA… ar putea agrava situația, blocând și mai mult petrolul în Strâmtoarea Ormuz, în loc să-i permită să ajungă pe piață”. Aceste cuvinte subliniază cum o simplă blocadă poate paraliza aprovizionarea energetică globală, afectând totul, de la transport la producție industrială.

FMI subliniază că o escaladare suplimentară a conflictului cu Iranul ar putea declanșa nu doar o recesiune globală, ci și o reacție violentă pe piețele financiare, așa cum notează The Guardian. În scenariul de referință, stabilit la începutul lunii înainte de eșecul negocierilor, FMI prevedea o creștere de 3,1% în acest an și o inflație de 4,4%. Realitatea de pe teren a spulberat aceste speranțe optimiste.

Scenariul pesimist: Petrol la 125 dolari și inflație galopantă

Cel mai sumbru prognostic al FMI descrie un viitor apocaliptic pentru economie. Dacă prețurile petrolului, gazelor și alimentelor rămân ridicate în 2026 și 2027, creșterea economică globală ar putea scădea sub 2% în 2026. „Acest lucru ar însemna o situație critică, la un pas de o recesiune globală, care s-a produs de doar patru ori din 1980, iar două dintre aceste situații au fost, de fapt, asociate cu crize majore: criza financiară mondială și pandemia de Covid”, a declarat Gourinchas, conform BBC.

Printre cele mai severe condiții enumerate de FMI se numără prețurile petrolului care ar ajunge la o medie de 110 dolari pe baril în acest an și ar atinge 125 de dolari în 2027. Într-un astfel de context, inflația ar putea exploda la 6% anul viitor, forțând băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor pentru a frâna avansul prețurilor. Această spirală ar lovi dur economiile emergente, dar și pe cele dezvoltate, generând șomaj în masă și scăderi bursiere dramatice.

Gourinchas a atras atenția, tot pentru FT, că negocierile de la sfârșitul săptămânii trecute au declanșat o creștere a prețurilor petrolului „care ne-ar apropia de scenariul nefavorabil”. Este „o rată de creștere extrem de scăzută pentru economia mondială”, a adăugat el, subliniind raritatea unor astfel de crize istorice.

Impactul asupra României și economiilor emergente

Deși raportul FMI se concentrează pe tabloul global, efectele se vor resimți puternic în țări precum România, dependentă de importuri energetice. Prețurile ridicate la petrol și gaze vor majora costurile cu transportul, încălzirea și producția, alimentând inflația locală. Bucureștiul, ca hub regional, ar putea vedea o încetinire a creșterii economice, cu riscuri pentru investiții străine și consum.

Experții locali estimează că un baril la peste 100 de dolari ar putea adăuga 1-2 puncte procentuale la inflația românească, complicând eforturile Băncii Naționale a României de a stabiliza leul. În plus, turismul și exporturile agricole, sectoare cheie pentru economia românească, ar suferi din cauza prețurilor mai mari la alimente și combustibili.

Lecții din crizele trecute și pași urgenti

Istoria arată că recesiunile provocate de șocuri energetice, precum cele din anii '70 sau criza din 2008, au lăsat cicatrici adânci. FMI insistă pe diversificarea surselor energetice și pe diplomație rapidă pentru a evita un nou dezastru. „Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat marți că economia globală riscă să intre în recesiune dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă și prețurile ridicate la energie se mențin”, rezumă perfect miza, conform MEDIAFAX.