Forțele ucrainene se retrag din Lysychansk

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, i-a raportat președintelui Vladimir Putin că armata a preluat duminică controlul asupra orașului Lysychansk și a mai multor localități din apropiere, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Armata ucraineană a anunțat duminică că a fost "forțată să se retragă" din acest oraș critic.

Luhansk este una dintre cele două regiuni care formează Donbas, partea estică a Ucrainei unde a început, în 2014, conflictul dintre Ucraina și separatiștii susținuți de Rusia. Zona a devenit piesa centrală cheie a ambițiilor militare ale lui Putin în Ucraina după ce trupele sale nu au reușit să preia controlul asupra Kievului la începutul acestui an.

Căderea orașului Lysychansk apropie Rusia de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul.

"După lupte grele pentru Lysychansk, Forțele de Apărare ale Ucrainei au fost forțate să se retragă de pe pozițiile și liniile ocupate", a declarat duminică pe Twitter Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Anunțul a fost însoțit de o fotografie pe care se putea citi: "Lysychansk: Ne vom întoarce".

O postare pe Facebook a armatei ucrainene a citat, de asemenea, superioritatea rusă în ceea ce privește armele, muniția și personalul în bătălia pentru oraș.

"Continuăm lupta. Din nefericire, voința de oțel și patriotismul nu sunt suficiente pentru a avea succes - sunt necesare resurse materiale și tehnice", scria în acea postare.

Separatiștii pro-ruși din zonă au revendicat deja o victorie în bătălia pentru Lysychansk.

Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținută de Rusia, a declarat regiunea Luhansk "eliberată".

"Astăzi este ziua în care am realizat ceea ce ne-am străduit cu toții timp de opt ani lungi. Astăzi, trupele noastre, cu sprijinul forțelor armate ruse, au eliberat orașul Lysychansk, finalizând astfel eliberarea Republicii în cadrul granițelor sale istorice", a declarat Pasechnik.

Doar Rusia și Siria recunosc RPL ca fiind independentă. Ucraina și aliații săi occidentali o consideră parte a teritoriului ucrainean, aflat în prezent sub ocupație rusă.

The Institute for the Study of War a declarat că Rusia va stabili probabil controlul asupra teritoriului rămas din regiunea Luhansk în zilele următoare. După aceea, a precizat institutul în ultima sa actualizare, trupele ruse se vor concentra probabil asupra pozițiilor ucrainene din Siversk, la vest de Lysychansk, înainte de a se îndrepta spre interiorul țării, spre Sloviansk și Bakhmut.

Administrația militară a regiunii Donețk a declarat duminică că forțele ruse au continuat să bombardeze Sloviansk și Bakhmut.

Cel puțin șase persoane au murit și 15 au fost rănite duminică în Sloviansk, potrivit Tetianei Tiurina, șefa Departamentului de informare și comunicare publică din regiunea Donețk.

Orașul Kramatorsk a fost, de asemenea, lovit duminică dimineața de trei rachete, dar nu s-au înregistrat victime, potrivit Administrației militare regionale ucrainene din Donețk.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că orașele din regiunea Luhansk au fost "epicentrul" ostilităților. În discursul său nocturn de sâmbătă, Zelenski a recunoscut că peste 2.600 de localități ucrainene se află sub control rusesc.

"Armata rusă a continuat să tragă cu rachete asupra orașelor noastre", a spus Zelensky, îndemnând oamenii să "ajute armata, să ajute voluntarii, să ajute pe toți cei care au rămas singuri în acest moment" și să își folosească contactele pentru a "răspândi adevărul despre război și despre crimele ocupanților de pe teritoriul nostru".

