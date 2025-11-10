Fostul președinte francez Sarkozy ar putea fi eliberat din închisoare după doar 20 de zile

El a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru conspirație criminală într-o schemă de finanțare a campaniei sale electorale câștigătoare din 2007 cu fonduri din Libia.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, este primul fost președinte al Franței moderne condamnat la închisoare. Anterior, el a fost condamnat pentru acuzații de corupție, dar i s-a ordonat să poarte un dispozitiv de monitorizare electronic în loc să execute o pedeapsă cu închisoarea.

Echipa juridică a lui Sarkozy face apel împotriva condamnării sale și a depus, de asemenea, o cerere de eliberare anticipată. Un proces de apel va avea loc la o dată ulterioară, posibil în primăvară.

Luni, un tribunal din Paris urmează să examineze cererea sa de eliberare, iar o decizie este așteptată în aceeași zi.

Fostul președinte, care a ocupat funcția între 2007 și 2012, se declară nevinovat și contestă atât condamnarea, cât și decizia de încarcerare a sa în așteptarea apelului.

Tribunalul din Paris l-a găsit vinovat pe Sarkozy pe 25 septembrie și a declarat că pedeapsa cu închisoarea a intrat în vigoare imediat. Dar, imediat ce a fost încarcerat pe 21 octombrie, echipa sa juridică a depus o cerere de eliberare anticipată.

O instanță urmează să ia o decizie luni, pe baza articolului 144 din Codul penal francez, care prevede că eliberarea ar trebui să fie regula generală în așteptarea apelului, în timp ce detenția rămâne excepția - de exemplu pentru cei considerați periculoși sau expuși riscului de a fugi într-o altă țară, sau pentru a proteja probele sau a preveni presiunea asupra martorilor.

În timpul audierii de luni, Sarkozy urmează să ofere garanții că va respecta cerințele justiției pentru eliberarea condiționată.

Dacă cererea va fi aprobată, el va fi plasat sub supraveghere judiciară și ar putea fi eliberat din închisoarea La Santé din Paris în câteva ore.

(sursa: Mediafax)