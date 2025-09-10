Franța, blocată de proteste masive

Franța se confruntă miercuri cu o amplă zi de proteste și perturbări, organizate de mișcarea „Blocăm Tot”, care a chemat oamenii să blocheze drumuri, transporturi și activități economice.

Protestele coincid cu propunerea lui Sébastien Lecornu ca nou prim-ministru, într-un context de blocaj politic în Adunarea Națională.

În Nantes, manifestanții au ridicat baraje la ieșirea de pe podul Cheviré încă din zorii zilei, iar la Paris poliția a anunțat deja 75 de arestări.

Ministerul de Interne a confirmat că în capitală au avut loc mai multe acțiuni violente peste noapte, fără a oferi însă detalii.

Transportul feroviar este și el afectat.

Operatorul SNCF a raportat întreruperi pe liniile regionale TER și Intercités, în special după două acte de sabotaj produse în sudul țării.

Cabluri tăiate între Marmande și Agen au blocat parțial circulația trenurilor între Bordeaux și Toulouse, iar o altă avarie a fost descoperită în Colomiers, lângă Toulouse.

Rețeaua de mare viteză TGV nu este, deocamdată, afectată.

Pe plan politic, liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a cerut Guvernului să renunțe la folosirea articolului 49.3 din Constituție, care permite adoptarea legilor fără vot în Parlament.

(sursa: Mediafax)