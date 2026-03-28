x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Furt uriaș de ciocolată în Europa. 12 tone de KitKat au dispărut

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   21:35
Sursa foto: Acesta trebuia să ajungă în Polonia, însă nu s-a mai întâmplat acest lucru

Un jaf mai puțin obișnuit a avut loc săptămâna trecută.

O încărcătură de aproximativ 12 tone de batoane de ciocolată KitKat a fost furată în Europa. Hoții au fugit cu camionul în care batoanele se aflau. Camionul a plecat din Italia, dar nu a mai ajuns la destinație în Polonia.

Camionul, care transporta peste 413.000 de batoane de ciocolată KitKat din noua sa gamă, a plecat din centrul Italiei pentru a distribui ciocolata în toată Europa. Acesta trebuia să ajungă în Polonia, însă nu s-a mai întâmplat acest lucru, potrivit Reuters.

Atât vehiculul, cât și marfa rămân în continuare dispărute. Gigantul elveţian Nestlé, care include și KitKat, nu a oferit detalii despre locația în care s-a pierdut camionul.

Într-o declarație separată, KitKat a precizat că batoanele dispărute pot fi urmărite prin intermediul unui cod unic de lot.

„Deși apreciem gustul excepțional al infractorilor, rămâne faptul că furtul de marfă este o problemă tot mai gravă pentru întreprinderile de toate dimensiunile”, a declarat KitKat, adăugând că „ancheta este în curs de desfășurare, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și partenerii din lanțul de aprovizionare”.

Potrivit CBS News, producătorul de ciocolată a avertizat că lipsa batoanelor de ciocolată ar putea duce la o penurie de KitKat pe rafturi, iar cumpărătorii ar putea avea dificultăți în a-și găsi ciocolata preferată în perioada premergătoare Paștelui.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: kitkat furt
Parteneri