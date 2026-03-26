G7 caută bani pentru repararea centralei de la Cernobîl

Reparațiile scutului de protecție al centralei nucleare, care a fost avariat anul trecut de o dronă rusească, se ridică la aproximativ 500 de milioane euro

Miniștrii de externe ai grupului de țări G7 discută, joi, despre lucrările de reparații în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro pentru scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl din Ucraina, a declarat joi ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, potrivit Reuters.

„G7 trebuie să joace un rol de lider în această strângere de fonduri, în strânsă coordonare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)”, a declarat Barrot reporterilor în marja unei reuniuni a G7 care are loc în Franța.

Anul trecut, scutul metalic care acoperă reactorul care a explodat în aprilie 1986 a fost perforat de o dronă rusească. Această structură protejează un sarcofag inițial construit de sovietici, potrivit BMFTV.



190 de tone de combustibil pe bază de oxid de uraniu

Potrivit BMFTV, rămășițele reactorului care a explodat în 1986 includ miezul avariat, dar și aproximativ 5.000 de tone de nisip, plumb și acid boric aruncate cu elicopterul după accident.

Potrivit BERD, aproape 190 de tone de combustibil pe bază de oxid de uraniu se află încă acolo.

Agenția de supraveghere nucleară a Națiunilor Unite anunța anul trecut, după incident, că daunele provocate de drone au împiedicat „scutul protector” de la Cernobîl să-și îndeplinească funcția principală de siguranță, aceea de a izola radioactivitatea.

(sursa: Mediafax)