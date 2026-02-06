General rus, împușcat de mai multe ori la Moscova

Un general rus a fost împușcat, anunță vineri BBC.

Se pare că ar fi vorba despre generalul-locotenent Vladimir Alekseiev, prim-adjunct al șefului serviciului de informații militare al Rusiei (GRU).

El a fost atacat de o persoană necunoscută, în timp ce ieșea dintr-o casă aflată la periferia nord-vestică a capitalei Rusiei. Alekseiev a fost împușcat de mai multe ori, dar se pare că a supraviețuit. Victima a fost transportată imediat la spital, iar starea sa este necunoscută. Agresorul ar fi fugit.

Alekseiev a fost plasat sub sancțiuni ale Uniunii Europene, după ce serviciile ruse au fost acuzate că se află în spatele unui atac cu agent neurotoxic din 2018 la Salisbury, în Marea Britanie.

(sursa: Mediafax)