Germania va înregistra anul acesta un deficit comercial record pe relaţia cu China

Deficitul va depăşi precedentul record din 2022, de peste 84 miliarde de euro, arată datele GTAI.



"Acesta este un dezechilibru, şi cu certitudine nu este în interesul nostru", a afirmat Christina Otte, adjunctul directorului GTAI.



China a depăşit SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei în primele opt luni din 2025, după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale mai ridicate.



Datele preliminare publicate recent de Oficiul federal de statistică (Destatis) arată că exporturile Germaniei pe relaţia cu China au totalizat 163,4 miliarde de euro (190,7 miliarde de dolari) în primele opt luni din acest an, în timp ce comerţul cu Statele Unite a ajuns la 162,8 miliarde de euro.



Anul trecut, Statele Unite au devenit principalul partener comercial al Germaniei, încheind perioada de opt ani de dominaţie a Chinei. Schimbarea vine în condiţiile în care Germania caută să-şi reducă dependenţa de China, Berlinul citând diferenţele politice şi acuzând Beijing de practici incorecte Dar evoluţiile comerciale s-au modificat semnificativ anul acesta, după introducerea de către SUA, în 7 august, a taxelor vamale de 15% la majoritatea importurilor din UE.



Totuşi, Germania a căutat să-şi diversifice lanţurile de aprovizionare şi să-şi reducă dependenţa de China pentru produsele critice, cum ar fi chipuri şi pământuri rare, pentru ca economia să fie mai puţin expusă tensiunilor comerciale şi perturbărilor din lanţurile de aprovizionare.



Otte a apreciat că dezechilibrele comerciale sunt cauzate de exporturile slabe ale Germaniei către China, care ar urma să scadă cu peste 11% anul acesta.



Pe de altă parte, mai multe mărfuri din China ajung acum în cea mai are economie europeană, probabil ca o consecinţă a taxelor vamale americane. "Vedem aici efecte de diversiune", a apreciat Otte.



Datele autorităţilor de la Beijing arată că în primele nouă luni din acest an exporturile către SUA au scăzut cu 17%, iar cele către Germania au crescut cu 11%.

AGERPRES