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Giorgia Meloni, dezvăluiri despre trecut: A vrut să fie traducătoare și a învățat spaniola în Insulele Canare

de Redacția Jurnalul    |    04 Iul 2026   •   23:00
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Giorgia Meloni, dezvăluiri despre trecut: A vrut să fie traducătoare și a învățat spaniola în Insulele Canare
Hepta/Meloni își amintește copilăria

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a mărturisit marți că, în tinerețe, aspira să fie interpretă de limbi străine și a spus că a trebuit să învețe spaniola atunci când și-a vizitat tatăl în Insulele Canare, informează EFE.


'Întotdeauna am fost pasionată de limbile străine și, de fapt, mi-am dorit să fiu interpretă. Deși multe dintre limbile pe care le cunosc sunt rezultatul pasiunilor mele personale', a recunoscut prim-ministrul italian în timpul prezentării unui program de burse.

Meloni a declarat că, în afara studiilor, a învățat engleza pentru că era fană a lui Michael Jackson și dorea să-i înțeleagă versurile, iar franceza datorită interesului ei pentru poeții decadentismului.

Premierul italian a mai explicat că vorbește spaniolă pentru că, în copilărie, petrecea câteva zile cu tatăl ei în Insulele Canare, unde acesta se mutase după ce și-a abandonat familia la Roma. În autobiografia sa, 'Io sono Giorgia' (2021), explică faptul că ea și sora ei îl vizitau câteva săptămâni pe an, până când bărbatul s-a distanțat de ele când Giorgia Meloni avea doar 11 ani.

'Vorbesc spaniolă pentru că, atunci când eram mică, tatăl meu locuia în Insulele Canare. Voiam să progresez, dar dacă nu o învățam, nu puteam împărtăși nimic cu nimeni', și-a amintit premierul italian.

Meloni a vorbit la lansarea programului 'Studenți italieni în Europa', dotat cu 420 de milioane de euro din fonduri europene, care va oferi burse tinerilor italieni pentru a petrece o perioadă de studii în străinătate, în alte țări de pe continent.

În timpul discursului său, Meloni i-a încurajat pe studenți să învețe limbi străine datorită utilității lor într-o 'lume din ce în ce mai interconectată' și a recomandat experiența petrecerii timpului în străinătate, deoarece, a spus ea, limbile străine 'se învață trăindu-le'. AGERPRES

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Subiecte în articol: giorgiei meloni traducatoare spaniola
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