Criză politică la Paris: Guvernul francez se prăbușește după ce parlamentarii votează pentru demiterea prim-ministrului. Ce opțiuni are președintele Macron?

Franța traversează o nouă etapă tensionată pe scena politică. Premierul François Bayrou urmează să își prezinte demisia președintelui Emmanuel Macron, potrivit presei franceze, demers care ar urma să aibă loc mâine dimineață, potrivit BBC.



Potrivit unor surse din anturajul premierului, acesta îşi va înainta marţi demisia.

Împotriva acordării încrederii au votat 364 de deputaţi din rândurile opoziţiei, mergând de la extrema dreaptă la extrema stângă. Numai 194 de deputaţi, proveniţi din rândul coaliţiei guvernamentale, au votat pentru.



„Dominaţi de armate sau dominaţi de creditorii noştri din cauza datoriei care ne scufundă, în ambele cazuri ne pierdem libertatea”, a avertizat Bayrou de la tribuna Adunării Naţionale (camera legislativă inferioară), unde a angajat răspunderea guvernului pe proiectul de buget, ce prevedea economii de 44 miliarde de euro pentru 2026.

Demisia deschide o perioadă de incertitudine politică, iar șeful statului se confruntă acum cu mai multe variante – niciuna însă lipsită de riscuri.

Varianta 1: Numirea unui nou prim-ministru

Macron ar putea desemna un nou premier, însă găsirea unei personalități acceptate de marile grupuri parlamentare nu va fi simplă. Anul trecut, procesul de desemnare a durat câteva săptămâni. Până la numirea unui succesor, Bayrou ar urma să rămână în funcție ca premier interimar.

Varianta 2: Alegeri legislative anticipate

O altă opțiune este convocarea de noi alegeri parlamentare. Această mișcare ar putea schimba actualul echilibru din Adunarea Națională, dar există și riscul major ca formațiunea de extremă dreapta, Adunarea Națională (Rassemblement National – RN) condusă de Marine Le Pen, să obțină o victorie și mai clară.

Varianta 3: Alegeri prezidențiale anticipate

Macron ar putea, teoretic, să convoace și alegeri prezidențiale anticipate. Totuși, mandatul său actual expiră în 2027, iar Constituția nu îi permite să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv. Deși unele grupuri parlamentare cer acest pas, Macron a exclus în repetate rânduri posibilitatea unei demisii anticipate.

