Hezbollah respinge orice negociere cu Israelul

Declarațiile vin în contextul unei posibile întâlniri diplomatice la Washington, pe care liderii grupării o contestă ferm, scrie Euronews. Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a transmis că organizația respinge orice formă de dialog direct cu Israelul.

Acesta a cerut autorităților libaneze să anuleze întâlnirea programată în Statele Unite, unde diplomați din cele două țări ar urma să discute reluarea negocierilor. „Negocierile sunt inutile”, a spus Qassem, subliniind că o astfel de inițiativă nu are sprijinul unanim al Libanului.

În paralel, premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat obiectivele Israelului în conflict. Acesta a declarat că își dorește dezarmarea Hezbollah și un acord de pace durabil cu Libanul. Israelul a respins ideea unui armistițiu înaintea negocierilor, preferând discuții directe pentru o soluție pe termen lung. Situația din regiune rămâne tensionată. La scurt timp după anunțul unui armistițiu între SUA și Iran, Israelul a lansat peste 100 de atacuri aeriene în Liban, inclusiv în Beirut. Hezbollah a răspuns, iar luptele continuă în sudul țării.

Conflictul a dus la strămutarea a peste un milion de persoane în Liban. Peste 2.000 de oameni au murit, printre care sute de civili, inclusiv femei și copii. În interiorul Libanului, tot mai multe voci acuză Hezbollah că a atras țara într-un conflict amplu, influențat de relația sa cu Iranul. Reprezentanții grupării susțin că implicarea în conflict a fost o decizie preventivă. Potrivit acestora, Israelul pregătea o ofensivă majoră împotriva Libanului. Hezbollah afirmă că va continua lupta și nu va accepta compromisuri în actualele condiții.

