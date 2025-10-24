Hoții de la Luvru au lăsat peste 150 de probe ADN și amprente pe echipamentele folosite

Jaful de bijuterii din celebrul Muzeu Luvru, comis duminică dimineață de patru hoți mascați, ar putea fi rezolvat rapid după ce anchetatorii au descoperit o cantitate impresionantă de dovezi biologice.

Procurorul Parisului, Laure Beccuau, a declarat că la fața locului au fost găsite „peste 150 de urme ADN, amprente și alte probe” pe obiectele abandonate de suspecți, inclusiv pe căști, mănuși, veste și unelte electrice.

Autoritățile spun că rezultatele analizelor de laborator sunt așteptate în următoarele zile și ar putea duce la identificarea autorilor, mai ales dacă aceștia figurează deja în bazele de date ale poliției.

Hoții, care purtau cagule și mănuși, au urcat pe o scară telescopică până la un balcon al muzeului, au spart geamul și au pătruns în Galeria Apollo, unde se află ultimele bijuterii din colecția coroanei Franței.

Potrivit publicației Le Parisien, primele încercări de a sparge vitrinele cu polizoare unghiulare au eșuat, dar infractorii au reușit ulterior să facă mici deschizături prin care au scos manual opt piese de bijuterie, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care alarma s-a declanșat la ora 9:34, imediat ce hoții au spart geamul balconului.

Două persoane din personalul muzeului au încercat să îi oprească, dar s-au retras, temându-se că indivizii ar putea fi înarmați.

(sursa: Mediafax)