Houston: 100 de pasageri, evacuați dintr-un avion din cauza unor probleme tehnice și a unui incendiu

Peste 100 de pasageri au fost evacuați dintr-un avion al United Airlines aflat pe pista Aeroportului Internațional George Bush din Houston, din cauza unei probleme la motor care a provocat fum, potrivit Le Figaro. Ulterior, un incendiu a izbucnit pe aripa dreaptă.

Avionul Airbus A319 cu 104 pasageri și cinci membri ai echipajului, se pregătea să decoleze pentru a zbura la New York. Decolarea a fost rapid anulată. Mai mulți pasageri s-au panicat când au văzut flăcările.



Autoritatea aeriană a anunțat că pasagerii au fost evacuați pe tobogane și apoi au fost transportați cu autobuzul la terminal. Nu au fost persoane rămite. Autoritățile au deschis o anchetă.

#Texas- Numerous passengers were evacuated after United Airlines plane caught fire during takeoff in #Houston



