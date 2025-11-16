Papa confirmă: Iisus nu a apărut în orașul francez Dozulé. Fenomenul nu are origine supranaturală

Într-o nouă instrucțiune aprobată de Papa Leon, biroul doctrinar suprem al Vaticanului a declarat că poveștile despre aparițiile lui Iisus în orașul Dozule, din Normandia, nu trebuie considerate autentice de către cei 1,4 miliarde de catolici din lume.

O mamă catolică din oraș a anunțat că l-a văzut pe Iisus de 49 de ori în anii '70 și a spus că acesta i-a dictat o serie de mesaje și i-a cerut să construiască o cruce de 7,38 metri pe un deal din oraș, anunță Reuters.

„Fenomenul presupuselor apariții ... trebuie considerat, în mod definitiv, ca neavând o origine supranaturală, cu toate consecințele care decurg din această determinare”, se arată în textul emis de biroul doctrinar.

Catolicii cred că figuri religioase precum Iisus și Maria pot avea apariții supranaturale, numite apariții, pentru a transmite mesaje religioase, a crea noi practici devoționale sau a face apeluri generale la pace.

Vaticanul are un proces formal de evaluare pentru a analiza aparițiile pretinse și avertizează împotriva utilizării presupuselor fenomene în scopul obținerii de câștiguri bănești.

De asemenea, Vaticanul a emis recent un decret care clarifică titlurile pe care catolicii le pot folosi pentru Maria. Textul respectiv spune că Maria nu poate fi numită „co-mântuitoare” a lumii, deoarece catolicii cred că numai Iisus a mântuit omenirea prin crucificarea și moartea sa.

Printre aparițiile notabile aprobate de Vatican se numără apariția Mariei în Mexic ca Fecioara de Guadalupe în 1531 și aparițiile lui Iisus în fața călugăriței poloneze Faustina Kowalska în anii 1930.

„Crucea nu are nevoie de 738 de metri de oțel sau beton pentru a fi recunoscută: ea se ridică de fiecare dată când o inimă, mișcată de har, se deschide iertării”, a declarat Vaticanul miercuri cu privire la presupusele apariții din Dozule.

Instrucțiunea menționa, de asemenea, că în apariția raportată a lui Iisus se spunea că lumea se va sfârși înainte de anul 2000. „În mod evident, această presupusă profeție nu s-a împlinit”, se spunea în instrucțiune.

(sursa: Mediafax)