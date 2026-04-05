Impact devastator al războiului asupra turismului din Dubai 

În majoritatea serilor, restaurantele din Dubai ar fi, de obicei, pline ochi, zgomotul constant al clienților, al turiștilor și al locuitorilor umplând mesele din tot orașul. Însă, în ultima lună, multe dintre aceste mese au rămas goale, potrivit BBC.

Pentru Natasha Sideris, schimbarea a fost bruscă și drastică. Ea și-a deschis primul restaurant în Dubai în 2014. În ultimul deceniu, grupul ei de ospitalitate Tashas a crescut la 14 unități în toată țara, angajând peste 1.000 de persoane.

Dar războiul dintre SUA și Israel cu Iranul are acum un impact puternic asupra afacerii sale.

Sideris spune că multe dintre restaurantele sale, care sunt populare atât printre rezidenți, cât și printre expați, au înregistrat o scădere a veniturilor de peste 50%. Însă unitățile care depind în mare măsură de turiști au fost afectate mult mai grav, cu scăderi de 70% până la 80%. Criza a obligat-o să reducă salariile cu 30% pentru tot personalul, inclusiv pentru ea însăși.

Realitatea dură actuală se reflectă în mare parte a sectorului restaurantelor din Dubai.

Un director executiv al unui lanț de restaurante, care a cerut să rămână anonim, a declarat că numărul de clienți din localurile sale a scăzut la doar 15-20% din nivelul normal, forțându-i să trimită mai mult de jumătate din personal în concediu fără plată.„Nu avem de ales”, spune el. „Am închis deja temporar câteva localuri, iar restul funcționează cu personal minim.”

În ultimele două decenii, Dubai s-a transformat într-unul dintre principalele centre turistice din lume. Anul trecut, emiratul a primit 19,59 milioane de vizitatori internaționali, devenind unul dintre cele mai vizitate orașe la nivel global.

Însă, de la începutul războiului, acest elan a fost brusc întrerupt.

Emiratele Arabe Unite au fost ținta unor atacuri repetate, Dubaiul fiind printre țintele cheie ale răspunsului militar al Iranului în urma atacurilor americane și israeliene.

Autoritățile afirmă că peste 2.400 de rachete și drone au fost lansate către Emiratele Arabe Unite, vizând aeroporturi, porturi și zone civile, inclusiv hoteluri și clădiri rezidențiale.

Peste 90% dintre acestea au fost interceptate și distruse, spun oficialii.

Conflictul, care a început pe 28 februarie, a perturbat traficul aerian în întreaga regiune. În primele săptămâni, zeci de mii de vizitatori au rămas blocați înainte de a fi evacuați cu zboruri speciale.

Mii de zboruri regulate și programate au fost anulate de la începutul conflictului, ceea ce a dus la blocarea temporară a unuia dintre cele mai aglomerate noduri de transport din regiune. Aeroportul Internațional din Dubai – cel mai aglomerat din lume în ceea ce privește pasagerii internaționali – a înregistrat 95,2 milioane de călători anul trecut.

Însă, odată cu plecarea turiștilor și prăbușirea numărului de sosiri noi, numărul de cazări la hotelurile din Dubai a scăzut drastic. Nivelul de ocupare al hotelurilor din Dubai a scăzut la 15-20% din nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului în săptămânile care au urmat izbucnirii războiului, potrivit lui Mamoun Hmiden, director comercial al firmei de rezervări de călătorii Wego.

„Incertitudinea afectează pe toată lumea în acest moment”, spune Hmiden.

Unele lanțuri hoteliere au închis temporar anumite proprietăți sau anumite secțiuni, invocând renovări programate – o măsură întâlnită de obicei în lunile mai liniștite de vară.

Chiar și hotelurile de afaceri se află sub presiune. În Dubai, un important centru pentru conferințe și evenimente, organizatorii au anulat sau amânat marile evenimente programate pentru lunile următoare.

Încetinirea vine după câțiva ani de creștere rapidă. În timpul pandemiei de Covid-19, Dubai a fost printre primele destinații care s-au redeschis pentru vizitatorii internaționali, permițând sectorului său turistic să se redreseze mai repede decât multe alte destinații similare din lume.

De atunci, s-a extins către o piață mai largă și mai diversificată – consolidându-și poziția de destinație de lux, atrăgând în același timp un număr mare de turiști din segmentul mediu și sensibili la preț din regiuni precum Asia de Sud, Europa și fostele state sovietice.

Această creștere a cererii a fost însoțită de o creștere bruscă a ofertei. Anii de creștere au determinat extinderea nu numai a capacității hoteliere, ci și a închirierilor de apartamente pe termen scurt în întreg orașul. Această ofertă suplimentară se află acum sub presiune.

Firma de date AirDNA a comunicat că puțin peste 226.500 de rezervări pe termen scurt au fost anulate în întreaga Emiratele Arabe Unite între 28 februarie și 29 martie, prima lună de la începutul războiului.

Recesiunea este resimțită și de forța de muncă migratoare care constituie coloana vertebrală a industriei ospitalității din Dubai – de la personalul din restaurante la angajații hotelurilor.

„Pare că ne-am întors la perioada Covid-19”, spune un chelner din Asia de Sud care lucrează la un restaurant de lux.

Unele hoteluri, inclusiv proprietăți de cinci stele, au început să concedieze angajați. Grupurile pentru drepturile omului spun că mulți lucrători migranți din Emiratele Arabe Unite sunt deja vulnerabili din punct de vedere financiar, unii dintre ei având datorii legate de taxele de recrutare.

Săptămâna aceasta – Dubai a anunțat un sprijin de 272,26 milioane de dolari pentru întreprinderi, inclusiv din sectorul turismului, pentru următoarele trei până la șase luni. Hotelurile vor avea dreptul să amâne plata taxelor legate de vânzări și a taxelor turistice în dirhami – o taxă aplicată oaspeților care se cazează în oraș.

Autoritățile din Dubai lucrează, de asemenea, la planuri de revigorare a turismului odată ce conflictul se va potoli, inclusiv noi campanii și oferte promoționale.

Pentru Sideris, perspectivele rămân incerte. Ea spune că o redresare este posibilă începând cu luna octombrie, dacă războiul se va termina curând. „Avem suficienți bani pentru a ne descurca o lună sau două... maximum trei”.

(sursa: Mediafax)