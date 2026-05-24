Împușcături lângă Casa Albă: un suspect înarmat a fost ucis de agenții Secret Service. Atacatorul spunea că este Iisus Hristos

Potrivit surselor, Best a murit în timp ce era transportat la GW Medical Center, după ce a fost împușcat de agenții Serviciului Secret al SUA.

Oficialii au adăugat că suspectul avusese întâlniri anterioare cu Serviciul Secret și avea antecedente cunoscute de probleme de sănătate mintală.

Bărbatul înarmat, care spunea că este Iisus Hristos, a deschis focul în fața Casei Albe sâmbătă seara, înainte de a fi doborât rapid de agenții Serviciului Secret, relatează New York Post.

Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, a tras asupra unui punct de control în jurul orei 18:10, după ce a fost văzut mergând într-un mod ciudat în sus și în jos pe strada 17th St. Northwest, au declarat surse pentru The Post.

A reușit să tragă doar câteva focuri înainte de a fi împușcat mortal într-o ploaie de gloanțe trase de agenții federali.

Cel puțin un trecător a fost lovit și rănit grav în timpul schimbului de focuri, au declarat sursele.

Deși motivul atacului nu a fost confirmat, sursele au spus că Best este o persoană cu probleme psihice, bine cunoscută Serviciului Secret pentru că se învârtea în mod repetat în jurul diverselor puncte de acces și care a încălcat o hotărâre judecătorească anterioară de a se ține la distanță de Casa Albă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret după ce a tras focuri de armă în direcția Casei Albe, iar un trecător a fost împușcat.

Jurnaliștii care lucrau la Casa Albă au relatat că au auzit o serie de focuri de armă și li s-a cerut să se adăpostească în sala de conferințe de presă, potrivit AP.

Într-o postare pe rețelele de socializare, directorul FBI, Kash Patel, a declarat că ofițerii răspundeau la focurile de armă trase și a spus că va „informa publicul pe măsură ce vom putea”.

Președintele Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe în acel moment.

Dovezile împușcăturilor erau vizibile pe trotuarul din fața complexului Casei Albe, unde banda galbenă de delimitare a scenei crimei se întindea pe pavaj.

Ofițerii Serviciului Secret al SUA au plasat zeci de marcaje portocalii pentru probe pe sol.

Au fost observate și materiale medicale, inclusiv ceea ce păreau a fi mănuși chirurgicale violet și truse utilizate de obicei de personalul medical de urgență.

Serviciul Secret a confirmat decesul suspectului și rănirea unui trecător, potrivit The Independent.

Serviciul Secret al SUA a dat o declarație oficială în care prezintă o cronologie preliminară a incidentului armat:

„Sâmbătă, puțin după ora 18:00, o persoană s-a apropiat de un punct de control al Serviciului Secret din zona străzii 17 și a bulevardului Pennsylvania NW. O anchetă preliminară indică faptul că, pe măsură ce persoana se apropia, a scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor aflați la post. Ofițerii de poliție ai Serviciului Secret au ripostat, lovindu-l pe suspect, care a fost transportat la un spital din zonă, unde a decedat ulterior. În timpul schimbului de focuri, un trecător a fost, de asemenea, lovit de gloanțe. Nu este încă clar dacă trecătorul a fost lovit de focurile inițiale trase de suspect sau în timpul schimbului de focuri care a urmat. Personalul Serviciului Secret nu a suferit răni. Președintele se afla la Casa Albă în timpul incidentului, dar nu a fost afectat. Incidentul rămâne în curs de investigare”.

(sursa: Mediafax)