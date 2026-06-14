Ce liberali susțin desemnarea lui Adrian Veștea pentu formarea unui nou guvern?

Un deputat PNL afirmă că Adrian Veștea este „omul cel mai potrivit”

Deputatul PNL Răzvan Prișcă a declarat că îl susține pe Adrian Veștea ca premier, fiind „omul cel mai potrivit”.El a declarat, duminică, faptul că îl susține pe Adrian Veștea ca premier.

„România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat”, a transmis liberalul.

„30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni”, a mai scris acesta.

„Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală”, a mai adăugat Prișcă.

El a concluzionat ideea urându-i succes lui Adrian Veștea.

Președintele CJ Cluj spune că interesul național trebuie să primeze

Și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis că, în actualul context politic, interesul național trebuie să primeze în fața disputelor de partid.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid. Niciun partid nu este mai mare decât țara noastră”, a afirmat liberalul.

„Când interesele de partid ajung deasupra interesului național, cei care pierd sunt românii. România nu are nevoie de spectacol politic, ci de guvernare”, a mai transmis Tișe.

Mesaje de susținere au venit și din partea deputatului liberal Ionuț Stroe, care a evidențiat parcursul politic și administrativ al lui Adrian Veștea.

„Adrian Veștea e un om serios, cu o carieră politică pornită de jos. Treizeci de ani de liberalism autentic, de trei ori primar, trei mandate de președinte de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării. Are o carieră construită pe realizări concrete și votul multor oameni”, a declarat Stroe.

Parlamentarul liberal a precizat că experiența acumulată de Veștea în administrație îl recomandă pentru funcția de premier.

„Ca liberal și coleg de partid îi respect parcursul și activitatea și cred că experiența acumulată în toți acești ani îl recomandă și pentru asumarea acestei responsabilități majore”, a afirmat acesta.

În același timp, Ionuț Stroe a atras atenția că mizele strategice ale României sunt mai importante decât disputele interne.

„Țara trebuie guvernată, pentru că mizele pro-occidentale, pro-europene, angajamentele clare față de PNRR, NATO și aderarea la OCDE sunt mai importante decât mizele partidelor politice”, a transmis deputatul PNL.

Declarațiile vin în contextul în care desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan a provocat tensiuni în interiorul PNL, o parte a conducerii partidului criticând atât procedura, cât și acceptarea mandatului de către fostul ministru al Dezvoltării.