Un înalt oficial de la Casa Albă a oferit detalii despre viitorul Venezuelei și al Groenlandei

Șeful adjunct al cabinetului Casei Albe, Stephen Miller, a vorbit la CNN despre modul în care SUA gestionează situația din Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Miller a declarat că armata americană este „staționată în afara țării”, iar administrația Trump „a stabilit termenii și condițiile”. Demnitarul a adăugat că SUA nu a exclus inculparea altor oficiali venezueleni, dar i-a avertizat să coopereze cu americanii.

În ceea ce o privește pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care a lăudat capturarea lui Maduro de către americani, Miller a spus că ea nu poate ajunge în fruntea țării. Miller a explicat că „ar fi absurd din partea noastră să o aducem brusc în țară și să o punem la conducere”, având în vedere că armata Venezuelei nu o va considera legitimă, potrivit Sky News.

Șeful adjunct al cabinetului Casei Albe s-a referit și la Groenlanda spunând că „ar trebui să facă parte din SUA”. Totuși, el a arătat că „nimeni nu se va lupta... militar pentru viitorul Groenlandei”.

Afirmația a provocat o reacție dură din parlamentarului danez Rasmus Jarlov. Acesta a pus la îndoială comentariile lui Miller. „Și crede că nu vom lupta pentru a o păstra? Greșit. Nu aveți [în SUA n.r.] niște oameni competenți pe care îi puteți numi la conducere? Cineva care măcar citește puțin înainte de a decide să atace aliații și să distrugă alianța occidentală”, a declarat parlamentarul european.

(sursa: Mediafax)