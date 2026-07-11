Incendii devastatoare în Sardinia. Flăcările au ajuns lângă un aeroport important. Zeci de zboruri afectate. Mai multe drumuri sunt blocate

Flăcările au izbucnit în zona localității Padrongiano, în apropiere de drumul național 125 și de zonele Lido del Sole și Vecchie Saline. O coloană uriașă de fum a fost vizibilă de la kilometri distanță, iar autoritățile au fost nevoite să intervină rapid pentru a limita extinderea incendiului.

Deși focul nu a ajuns direct în perimetrul aeroportului din Olbia, fumul dens și condițiile dificile au determinat suspendarea temporară a operațiunilor aeriene. Mai multe aeronave care urmau să aterizeze au fost redirecționate către aeroporturile din Cagliari și Alghero.

Activitatea aeroportuară a fost reluată în jurul orei 19:00, după ce situația a fost evaluată de autorități, iar condițiile de siguranță au fost restabilite.

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Sardinia, lovită de un val de incendii. Drumuri importante închise

Incendiul de la Olbia nu a fost singurul incident grav înregistrat în Sardinia. În aceeași zi, mai multe regiuni ale insulei au fost afectate de incendii care au necesitat intervenția avioanelor speciale de stingere și a echipajelor de la sol.

În zona Oristano, flăcările au ajuns în apropierea drumului național 131, între Marrubiu și Terralba. Pentru siguranța șoferilor, autoritățile au decis închiderea temporară a circulației pe ambele sensuri, între nodul Uras și ieșirea Marrubiu-Terralba.

Fumul dens a redus vizibilitatea pe carosabil, iar traficul a fost deviat pe rute alternative. După intervenția echipelor de pompieri, a Corpului Forestier și a serviciilor regionale de combatere a incendiilor, circulația a fost reluată.

Intervenții cu Canadair și elicoptere în mai multe localități

În cursul zilei, echipele de intervenție au acționat în numeroase puncte din Sardinia. Incendii au fost semnalate la Narbolia, Morgongiori, Escalaplano, Cabras, Uras și San Gavino Monreale.

Pentru stingerea focarelor au fost mobilizate elicoptere din bazele regionale, inclusiv aparate SuperPuma, dar și aeronave Canadair. În unele zone, incendiile au fost deosebit de dificile din cauza temperaturilor ridicate, a vegetației uscate și a vântului.

La Uras, incendiul din zona Riu Perdosu a necesitat o intervenție amplă, cu mai multe elicoptere și un Canadair redirecționat de la un alt focar pentru a sprijini operațiunile de stingere.

Risc ridicat de incendii în continuare în Sardinia

Protecția Civilă regională a transmis că pericolul de incendii rămâne ridicat și în zilele următoare, în special în zona Campidano, provincia Cagliari, o parte din regiunea Oristano și sud-estul insulei.

Autoritățile recomandă populației și turiștilor să respecte restricțiile impuse în zonele afectate și să evite activitățile care pot favoriza izbucnirea unor noi incendii.

Sardinia se află în plin sezon turistic, iar incendiile reprezintă o amenințare majoră atât pentru infrastructură, cât și pentru miile de vizitatori aflați pe insulă.

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