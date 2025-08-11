Un incendiu a izbucnit pe Arthur's Seat, celebrul vulcan adormit din Edinburgh

O „suprafață mare” de arbuști a fost afectată de flăcări, a precizat Serviciul scoțian de pompieri și salvare într-o declarație făcută duminică seara. Nu au fost raportate victime, a adăugat acesta.

Primele apeluri privind incendiul au fost primite în jurul orei locale 16:05 (11:05 a.m. ET), a declarat serviciul de pompieri. CNN arată că după mai mult de cinci ore, incendiul nu a fost încă stins.

Cauza incendiului nu a fost comunicată de serviciile de pompieri.

Imaginile video postate pe rețelele de socializare au arătat nori groși de fum ieșind din locul incendiului.

Chris Murray, membru al parlamentului scoțian care reprezintă circumscripția electorală în care se află Arthur's Seat, a postat pe rețelele de socializare informații despre incendiu, spunându-le celor aflați în apropierea monumentului să „aibă grijă”.

Poliția a recomandat automobiliștilor și pietonilor să evite zona.

Arthur's Seat se află la 251 metri deasupra nivelului mării, potrivit consiliului scoțian pentru turism, oferind excursioniștilor priveliști ale capitalei țării. Punctul de reper este, de asemenea, locul unui fort mare care datează de aproximativ 2.000 de ani, precum și Capela St Anthony, o ruină medievală pitorească din secolul al XV-lea, potrivit consiliului pentru turism. Acesta se află în Holyrood Park, aproape de Parlamentul scoțian și de Palatul Holyroodhouse, reședința oficială a regelui Charles din Edinburgh.

În ultimii ani, pompierii scoțieni au intervenit la incendii la Arthur's Seat în 2022, 2020 și 2019.

2025 a fost cel mai secetos început de an în Scoția din 1964, potrivit Scottish Water. În luna mai, compania de utilități a cerut scoțienilor să utilizeze apa „cât mai eficient posibil” pentru „a proteja resursele și a menține aprovizionarea normală în întreaga țară”.

(sursa: Mediafax)