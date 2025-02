Încă un incident armat în metroul din Bruxelles. S-a tras cu pușca de asalt!

O persoană a fost rănită la un picior în timpul unui schimb de focuri de armă care a avut loc joi, în jurul orei locale 3.30, în apropierea stației de metrou Clémenceau, potrivit Le Figaro.

În același loc s-a produs un incident asemănător miercuri dimineață. Polițiștii caută doi bărbați care ar fi dispărut în rețeaua subterană de la metrou.

Joi dimineață, procurorul a confirmat că în cursul nopții a avut loc un nou incident în același loc. Se pare că incidentele au legătură cu rivalitățile teritoriale din lumea traficanților de droguri.

Anchetatorii s-au declarat „șocați” de descoperirea unei găuri de glonț „în dormitorul unui copil” pe o stradă din apropierea stației de metrou. Miercuri, primarul din Bruxelles a cerut întăriri pentru Poliție.

#Belgium ????????: Two gunmen carried out a shooting attack at Clemenceau station in the city of #Brussels (#Bruxelles).



Perpetrators seemingly armed with a possible #Romania-made ???????? 'PM md. 65' assault rifle and an AR-15/M4 pattern carbine. pic.twitter.com/8GGjrYvGtY