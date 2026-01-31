Incident rar în Japonia: jaf de milioane, în plină stradă

Astfel de infracțiuni sunt rare în capitala Japoniei, cunoscută pentru nivelul ridicat de siguranță, potrivit Le Figaro.

Potrivit poliției, hoții au folosit spray lacrimogen pentru a pune mâna pe bagajele cu bani. Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 21:30, în apropierea gării Ueno, o zonă frecventată de turiști. O purtătoare de cuvânt a Poliției Metropolitane din Tokyo a declarat acest lucru pentru AFP, sub protecția anonimatului.

Autoritățile nu au oferit alte detalii oficiale. Presa japoneză scrie însă că victimele erau cinci cetățeni chinezi și japonezi. Aceștia încercau să încarce într-un vehicul mai multe valize care conțineau aproximativ 420 de milioane de yeni, adică circa 2,3 milioane de euro.

Potrivit postului Fuji TV, victimele le-au spus anchetatorilor că banii erau destinați unor case de schimb valutar.

Într-un incident separat, un bărbat care transporta 190 de milioane de yeni în numerar a fost atacat tot cu spray lacrimogen. Atacul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, într-o parcare a aeroportului Tokyo-Haneda. Agresorii ar fi fost trei bărbați, potrivit presei nipone.

Poliția analizează posibilitatea ca cele două atacuri să fie legate între ele, relatează postul de televiziune TBS.

