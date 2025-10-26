Indonezia repatriază o bunică britanică, condamnată la moarte pentru trafic de droguri

„Transferul se va efectua imediat după ce se va conveni asupra aspectului tehnic al transferului”, a declarat o sursă din guvernul indonezian pentru AFP.

Sursa a mai precizat că acordul vizează repatrierea lui Lindsay Sandiford, în vârstă de 68 de ani, și a lui Shahab Shahabadi, de 35 de ani, ambii condamnați pentru trafic de droguri.

Sandiford a fost arestată în 2012, pe insula Bali, după ce vameșii au descoperit cocaină în valoare de peste 2,1 milioane de dolari ascunsă în valiza sa, femeia fiind condamnată la moarte în 2013.

Cel de-al doilea britanic, Shahabadi, a fost arestat în 2014 și ispășește în prezent o condamnare pe viață pentru trafic de droguri.

Recent, statul indonezian a mai repatriat câțiva deținuți străini condamnați pentru infracțiuni legate de droguri. Printre aceștia se numără filipineza Mary Jane Veloso și francezul Serge Atlaoui.

(sursa: Mediafax)