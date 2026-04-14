Lecția maghiară: degeaba ești prieten cu Trump și Putin, dacă ai rămas fără dușmani credibili. Populistul Viktor Orbán a făcut „pana prostului”

După numărarea aproape completă a voturilor, Magyar a obținut 138 de locuri în parlamentul de 199 de mandate. Rezultatul îi oferă viitorului premier puteri extinse pentru a reforma statul maghiar. Fidesz, partidul lui Orbán, a obținut doar 55 de locuri.

Înfrângerea lui Viktor Orbán marchează prima schimbare de guvern din Ungaria după 2010.

Deși sondajele indicau o victorie clară a opoziției, reprezentată de partidul Tisza, mulți dintre susținătorii acestuia au refuzat să își imagineze cum ar arăta succesul.

După 16 ani de guvernare Fidesz, partid caracterizat drept iliberal, terenul electoral fusese atât de înclinat în favoarea puterii încât unii se întrebau dacă alternanța este cu adevărat posibilă.

Astfel, momentul în care Orbán și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului său, Péter Magyar, a fost perceput de unii ca o schimbare de regim. Iar multora, atmosfera le-a amintit de Budapesta în perioada prăbușirii Uniunii Sovietice.

De altfel, însuși Magyar a transmis mulțimii la scurt timp după aflarea rezultatelor: „Împreună am înlocuit regimul Orbán. Împreună am eliberat Ungaria. Ne-am recâștigat țara!”.

Eșecul naționalismului globalizat și palma dată lui Trump

Înfrângerea lui Orbán evidențiază limitele populismului, iar rezultatul alegerilor din Ungaria pare să ofere lecții atât pentru cei care ar dori să îi urmeze modelul, cât și pentru cei care se bucură de plecarea de la putere a uneia dintre cele mai influente figuri ale dreptei populiste la nivel global.

Prima lecție ar fi aceea că naționalismul este dificil de internaționalizat. După ani în care s-a prezentat drept un apărător al suveranității naționale - promițând să protejeze Ungaria de presupusele amenințări venite din partea Uniunii Europene și a ideologiei liberale - campania lui Orbán s-a sprijinit, în final, pe susținerea unor aliați externi extrem de puternici, din Statele Unite și Rusia.

Trimis la Budapesta pentru a-l sprijini pe unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai administrației Trump, vicepreședintele JD Vance a declarat că este dispus să îl ajute pe Orbán „în orice mod posibil”.

La rândul său, Donald Trump, un vechi admirator al premierului ungar, a transmis un mesaj direct pe rețeaua sa de socializare: „IEȘIȚI LA VOT ȘI VOTAȚI-L PE VIKTOR ORBÁN. Este un adevărat prieten, luptător și CÂȘTIGĂTOR”.

Aceste intervenții nu au avut însă efectul scontat, ci, dimpotrivă, par să-i fi antagonizat pe alegătorii maghiari, care, prin rezultatul votului de duminică, sugerează că se alătură numărului tot mai mare de europeni ce se opun încercărilor Casei Albe de a exporta ideologia MAGA.

Mai mult, deși câțiva unguri - prezenți într-o sală din Budapesta pentru a-l asculta pe Vance - s-au simțit onorați de atenția unei superputeri și recunoscători premierului care a facilitat-o, ideea că alegătorii ar trebui să voteze un politician naționalist la îndemnul unei puteri străine conține o contradicție evidentă.

Înaintea înfrângerii lui Orbán, politologul bulgar Ivan Krastev, care îl cunoaște pe liderul ungar încă din anii ’90, declara pentru CNN: „Ironia este că, dacă va pierde, va pierde ca un globalist”. Apelând la sprijinul influenților săi aliați externi, Orbán „a făcut exact ceea ce te-ai aștepta de la lideri politici puternic internaționaliști”.

Unul dintre motivele pentru care campania lui Orbán s-a concentrat atât de mult pe politica externă a fost slăbiciunea bilanțului său intern.

Aceasta este o altă lecție a înfrângerii sale: populismul se bazează pe acapararea agendei publice, zi de zi, iar pentru a funcționa, acest tip de guvernare, construit pe confruntări succesive, are nevoie de un flux constant de adversari.

Iar Orbán i-a găsit din plin de-a lungul anilor: ONG-uri, universități liberale, George Soros, comunitatea LGBTQ și Uniunea Europeană.

La un moment dat, acest mecanism a ajuns însă la saturație. De altfel, o mare parte din campania lui Orbán s-a concentrat tot mai mult, în ultima perioadă, pe Ucraina vecină. Budapesta a fost acoperită de afișe cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Unele purtau mesajul „Pericol!”, altele avertizau: „Nu-l lăsați să aibă ultimul cuvânt”.

În lipsa unei economii prospere, a unui sistem de sănătate eficient sau a altor realizări concrete, campania lui Orbán a încercat să mobilizeze electoratul prin frică, prezentând Fidesz drept „opțiunea sigură”, capabilă să protejeze Ungaria de presupuse amenințări venite dinspre Ucraina.

„Vorbește mereu despre suveranitate, dar ideea că principala amenințare la adresa suveranității Ungariei ar veni din Ucraina a devenit ridicolă”, a mai remarcat Krastev.

Pentru a contracara aceste avertismente vagi în privința unor presupuse pericole externe, Péter Magyar nu a fost nevoit decât să le prezinte alegătorilor situația internă, una deloc pe placul electoratului maghiar.

Péter Magyar, un lider imprevizibil

Pentru cei care încearcă să învingă liderii populiști, înfrângerea lui Orbán oferă, de asemenea, lecții importante. În pofida victoriei categorice, mulți alegători de stânga și liberali din Ungaria nu sunt pe deplin convinși de Magyar, fost membru al Fidesz, care rămâne un politician profund conservator.

Fost insider al guvernării de la Budapesta, devenit critic al lui Orbán, Magyar este perceput drept un politician autentic și energic, însă programul său rămâne încă vag în multe privințe.

În copilăria petrecută la Budapesta, Magyar avea deasupra patului un poster cu Orbán - pe atunci una dintre figurile emblematice ale mișcării pro-democrație din Ungaria.

Orbán era doar unul dintre politicienii care îi decorau camera, povestea Magyar într-un podcast, anul trecut, sugerând entuziasmul cu care privea schimbările de după prăbușirea comunismului.

Astăzi, la 45 de ani, Magyar este omul care s-a aflat în centrul înlăturării de la putere a aceluiași Orbán, a cărui guvernare de 16 ani a transformat Ungaria într-un „laborator al iliberalismului”.

Ascensiunea fulminantă a lui Magyar și a partidului său, Tisza, a luat prin surprindere întreaga scenă politică. Liderul care, în scurt timp, va deveni noul premier al Ungariei, a construit o mișcare de opoziție într-un ritm uimitor. Niciodată, în istoria Ungariei post-tranziție, nu s-a văzut un partid crescând atât de rapid, remarcau, de altfel, în ultimele zile, cei mai mulți dintre observatorii politici de la Budapesta

Percepțiile despre Magyar oscilează adesea între admirație și reticență. Mulți îi laudă capacitatea de mobilizare și disciplina - într-o campanie în care a străbătut țara susținând chiar și șase discursuri pe zi. În același timp, el este descris ca un politician impulsiv, cu un stil uneori abrupt.

Pentru unii însă, tocmai aceste trăsături îl fac liderul potrivit pentru actualul momentul politic. Regizorul Tamás Topolánszky, care l-a urmărit timp de 18 luni pentru un documentar despre schimbările din societatea ungară, îl descrie drept un bărbat autentic și pasional, dar și nerăbdător. „Cred că exact asta era necesar pentru a se ajunge aici”, spune Topolánszky, citat de „The Guardian”.

Din spatele camerei, Topolánszky a documentat modul în care Magyar a început să apară în orașe și sate din întreaga țară, reușind treptat să erodeze apatia care a caracterizat mult timp politica ungară. „Energia din aceste mitinguri a fost ceva ce nu am mai întâlnit până acum”, susține acesta.

Ascensiunea sa este cu atât mai remarcabilă cu cât Magyar a fost mult timp profund conectat la sistemul de putere al Fidesz. El a făcut parte din cercurile apropiate ale partidului, fiind prieten cu Gergely Gulyás, șeful de cabinet al lui Orbán.

În 2006, s-a căsătorit cu Judit Varga, fost ministru al Justiției din partea Fidesz. De asemenea, a fost diplomat la Bruxelles și a ocupat funcții importante în instituții de stat.

Magyar a intrat în prim-planul politic în 2024, după ce a fost dezvăluit faptul că guvernul Orbán - care își construise imaginea de apărător al familiei și al copiilor - a grațiat un bărbat condamnat pentru implicarea în mușamalizarea unui caz de abuz sexual, într-un centru pentru minori.

În urma scandalului, Judit Varga, deja fosta soție a lui Magyar, și-a dat demisia, la fel ca și președinta Ungariei, Katalin Novák.

Reacția lui Magyar a fost dură. Într-o postare virulentă pe rețelele sociale, el a acuzat oficialii Fidesz că au transformat cele două femei în țapi ispășitori, afirmând că liderii partidului „se ascund în spatele fustelor femeilor”.

Ulterior, Magyar a continuat să ia poziție public, zguduind societatea ungară din postura unui fost insider care expunea mecanismele unui sistem pe care îl descria drept profund corupt.

În viziunea sa, partidul Fidesz nu era decât un „produs politic”, vândut cetățenilor în timp ce oficialii își consolidau puterea și averile în detrimentul oamenilor obișnuiți.

Mesajul său a prins puternic într-un context social tensionat, marcat de creșterea costului vieții, degradarea serviciilor publice și stagnarea salariilor. După ce aproximativ 35.000 de persoane au participat la un protest organizat de el, în martie 2024, Magyar și-a lansat oficial mișcarea politică.

Statutul său de fost membru Fidesz i-a adus vizibilitate, dar i-a complicat și parcursul politic.

Încotro se îndreaptă Budapesta?

În pofida a peste doi ani de campanie și a unui program electoral de 240 de pagini, multe dintre măsurile concrete pe care noul premier le va adopta rămân neclare.

Ambiguitatea este însă, în mare parte, intenționată: Magyar a dus o campanie strict controlată, evitând să ofere muniție unei prese dominate, în proporție de aproximativ 80%, de apropiați ai Fidesz.

Cu excepția politicii privind migrația - unde a promis o linie chiar mai dură decât cea a lui Orbán, inclusiv eliminarea schemei de muncitori străini - Magyar s-a angajat să renunțe la o mare parte dintre politicile controversate ale actualei guvernări.

El a promis restabilirea mecanismelor democratice de control și echilibru, repararea relațiilor cu Uniunea Europeană pentru deblocarea fondurilor europene și combaterea corupției.

De asemenea, a anunțat că Ungaria ar urma să renunțe la dependența de energia rusească până în 2035, menținând în același timp „relații pragmatice” cu Moscova.

În ceea ce privește Ucraina, Magyar a declarat că va continua opoziția lui Orbán față de trimiterea de arme și față de accelerarea aderării Kievului la UE.

Cu toate acestea, o simplă schimbare de ton ar putea avea un impact major. Dacă Ungaria încetează să blocheze deciziile importante ale Uniunii Europene în Consiliul European, acesta ar fi deja un progres semnificativ.

Pe alte teme sensibile, precum inițiativele guvernului Orbán de interzicere a marșurilor „Pride”, Magyar a evitat să se pronunțe clar. El nu a abordat subiectul minorităților de gen sau sexuale. Mulți observatori politici presupun însă că Magyar ar fi mai deschis decât Fidesz în această privință.

Asupra victoriei de duminică planează însă o întrebare esențială: cât de mult va putea realiza, în mod concret, un guvern condus de partidul Tisza.

În cei 16 ani de guvernare, Fidesz a consolidat controlul asupra statului, mass-media și sistemului judiciar, numind în poziții-cheie persoane loiale. Iar modul în care aceste structuri vor reacționa la schimbarea de putere rămâne incert.

Singura certitudine rămâne faptul că Magyar a primit un mandat extins din partea electoratului maghiar să facă uitat regimul Orbán.

România găzduiește cea mai mare comunitate de etnici maghiari din afara granițelor Ungariei. Datele oficiale confirmă acest lucru și arată câte persoane au votat la alegerile legislative de la Budapesta.

Potrivit registrului electoral ungar, aproape 500.000 de cetățeni maghiari din diaspora s-au înscris pentru a vota prin corespondență la scrutinul din 12 aprilie. Dintre aceștia, cei mai mulți au provenit din România: 311.753 de alegători.

Ei au putut vota doar lista națională de partid, nu și candidați uninominali.

Acest lucru înseamnă că influența lor directă a fost limitată la aproximativ două-trei mandate din 199, în Parlamentul Ungariei.

Tradițional și structural, voturile maghiarilor din afara granițelor - inclusiv din România - merg covârșitor către Fidesz. Analizele dinaintea scrutinului arătau că aceste voturi sunt considerate un bazin electoral fidel pentru Orbán.