Un pilot instructor a murit după ce a sărit din avion în plin zbor, lăsând eleva să aterizeze singură

Un instructor de zbor din Argentina și-a pierdut viața după ce a sărit din ușa unui avion aflat în zbor, în timp ce preda o lecție unei eleve, care a fost nevoită să aterizeze aparatul singură.

Leandro Andrés Bertazzo, în vârstă de 42 de ani, a fost găsit mort în urma incidentului petrecut sâmbătă, 4 iulie, în orașul Toledo, din centrul Argentinei, potrivit unui comunicat al procuraturii publice, dat publicității marți. Bertazzo se afla la bordul unui avion Cessna 150 alături de o elevă de 22 de ani, pe nume Rosario, conform postului TN, afiliat CNN.

Potrivit relatării elevei, preluate de TN, instructorul i-ar fi spus: „Știi ce ai de făcut, continuă", înainte de a-și scoate căștile și centura de siguranță, de a deschide ușa și de a sări din avion.

Eduardo Álvarez, directorul școlii de zbor Flying Parrot Córdoba, unde lucra Bertazzo, a declarat pentru TN că nu existau semne care să indice că pilotul plănuia acest gest.

Reacția școlii de zbor

Potrivit lui Álvarez, Bertazzo mai zburase în aceeași zi cu un alt elev. „A luat această decizie tragică la bordul unui avion, cu altcineva lângă el. Este imposibil de înțeles, dar mintea umană este atât de complexă", a spus directorul școlii, care l-a descris pe Bertazzo drept „o persoană minunată, cu un zâmbet extraordinar", adăugând că întreaga echipă a fost șocată de eveniment.

Álvarez a explicat că deschiderea ușii unui avion aflat în zbor este extrem de dificilă din punct de vedere fizic, comparând efortul cu încercarea de a deschide portiera unei mașini care circulă cu 200 de kilometri pe oră.

Elevă, aflată în stare de șoc, a reușit totuși să aducă avionul la sol în siguranță, iar aparatul nu a suferit avarii, a mai precizat directorul școlii.

Bertazzo avea experiență vastă în domeniu și lucrase anterior și ca instructor de zbor în Chile, vecina Argentinei. Procurorii urmează să stabilească exact circumstanțele în care a avut loc incidentul.