Iran acceptă armistițiul cu SUA. 14 zile decisive pentru pace. Acord în 10 puncte

Iranul a acceptat un armistițiu de două săptămâni cu Statele Unite, într-un moment de tensiune maximă în Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de Consiliul Suprem de Securitate Națională de la Teheran, care a precizat însă clar că această decizie nu înseamnă încheierea conflictului, ci doar o pauză temporară pentru negocieri.

Acordul vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat suspendarea atacurilor, în urma unor discuții mediate de lideri din Pakistan. Armistițiul este condiționat de redeschiderea completă și în siguranță a Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol.

Pe baza discuțiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și cu feldmareșalul Asim Munir… am decis să suspend bombardamentele și atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un ARMISTIȚIU bilateral!”, a scris Donald Trump, miercuri, pe platforma Truth Social.

Decizia este condiționată de o cerință clară din partea peședintelui american: „cu condiția ca Republica Islamică Iran să accepte deschiderea COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ a Strâmtorii Ormuz”.

Trump a afirmat că această măsură vine după ce „am atins și depășit toate obiectivele militare” și că negocierile pentru pace sunt avansate.

„Suntem foarte aproape de un acord definitiv privind pacea pe termen lung cu Iranul și pacea în Orientul Mijlociu”, a mai scris el.

„Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și credem că este o bază viabilă pentru negocieri (...) Aproape toate punctele de dispută din trecut au fost deja agreate între Statele Unite și Iran”, a adăugat Trump.

În final, Trump a adăugat că perioada de două săptămâni va permite finalizarea acordului.

„Acest interval va permite definitivarea și oficializarea înțelegerii. Este o onoare să contribuim la rezolvarea acestei probleme de lungă durată și la aducerea păcii în Orientul Mijlociu”, a încheiat Trump.

Ce conține planul Iranului în 10 puncte pentru încheierea războiului cu SUA

Iran a prezentat un plan în 10 puncte pentru încheierea conflictului cu Statele Unite ale Americii, despre care președintele american Donald Trump a spus că reprezintă „o bază viabilă pentru negocieri”. Planul include cerințe precum acceptarea programului de îmbogățire a uraniului.

Potrivit declarației oficiale a Consiliului Suprem de Securitate Națională de la Teheran, prezentată la acceptarea armistițiului mediat de Pakistan, planul prevede „controlul continuu al Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, acceptarea îmbogățirii uraniului și ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare”.

Printre alte cerințe importante se numără retragerea militară a SUA din Orientul Mijlociu și încetarea atacurilor asupra Iranului și aliaților săi.

De asemenea, acesta mai cuprinde deblocarea activelor iraniene înghețate și adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care să confere caracter obligatoriu acordului.

Autoritățile iraniene susțin că adoptarea unei astfel de rezoluții „ar constitui o victorie diplomatică semnificativă pentru națiunea iraniană” și ar face ca înțelegerea să fie obligatorie în dreptul internațional.

Un punct esențial al planului îl reprezintă extinderea controlului Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial și care a fost, în mare parte, blocată de la începutul conflictului.

Propunerea vine după avertismente dure lansate de președintele SUA, Donald Trump, care amenințase anterior că „o întreagă civilizație va muri” dacă nu se ajunge la un acord.

Donald Trump a anunțat, miercuri, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, că acceptă suspendarea pentru două săptămâni a bombardamentelor asupra Iranului, după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir. În mesaj, Trump afirmă că pauza ar urma să fie o „încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și de continuarea negocierilor.

Liderul american a declarat că planul transmis de Iran reprezintă „o bază viabilă pentru negocieri”.

Cine sunt Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir, oamenii ce au intermediat armistițiul SUA-Iran

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, au fost plasați în centrul negocierilor care au dus la anunțul făcut de Donald Trump privind o pauză de două săptămâni în atacurile asupra Iranului.

Trump a spus explicit că a luat decizia după convorbiri cu cei doi lideri pakistanezi, în timp ce Reuters a relatat separat că Islamabadul a cerut oficial Washingtonuluio încetare temporară a focului pentru a face loc diplomației.

Până de curând, pentru publicul larg din afara Asiei, numele lui Shehbaz Sharif și al lui Asim Munir spuneau puțin. Astăzi, cei doi lideri pakistanezi au ajuns brusc în centrul uneia dintre cele mai periculoase crize internaționale.

Faptul că Pakistanul a apărut în acest rol nu este întâmplător. În ultimele luni, Islamabadul a trecut de la statutul de partener incomod și relativ izolat la cel de intermediar acceptat atât la Washington, cât și în capitale-cheie din regiune. În spatele acestei repoziționări s-au aflat tocmai cei doi oameni invocați acum de Trump: Shehbaz Sharif, politicianul care oferă fața civilă a diplomației pakistaneze, și Asim Munir, militarul considerat cel mai influent om din Pakistan și arhitectul apropierii recente de administrația americană.

Cine sunt cei doi

Shehbaz Sharif este în prezent prim-ministrul Pakistanului și liderul partidului Pakistan Muslim League-Nawaz. El a revenit în funcție în martie 2024, pentru al doilea mandat de premier, după ce mai condusese guvernul și în 2022-2023. Presa internațională îl descrie drept un politician cu stil administrativ energic, format în politica provinciei Punjab, unde și-a construit reputația de lider executiv orientat spre implementare.

În plan politic, Shehbaz Sharif este fratele mai mic al fostului premier Nawaz Sharif, una dintre figurile dominante ale politicii pakistaneze din ultimele decenii. Shehbaz a fost adesea perceput drept varianta mai pragmatică și mai conciliantă a familiei Sharif, inclusiv în raport cu armata, actor care rămâne esențial în arhitectura puterii din Pakistan.

Asim Munir este omul-cheie din spatele influenței strategice a Pakistanului. Din noiembrie 2022 conduce armata pakistaneză, Instituție care joacă un rol „extrem de influent” în guvernarea Pakistanului, iar în mai 2025 a fost ridicat la rangul de mareșal, o distincție extrem de rară, fiind doar al doilea militar pakistanez care a primit acest titlu de la independență încoace.

Rol important în medierea SUA-Iran

Importanța lui Munir în dosarul iranian vine din faptul că el a devenit principalul canal de încredere între Islamabad și Washington. Pakistanul și-a recâștigat influența diplomatică în bună măsură prin activitatea lui Munir, care a avut contacte la nivel înalt cu administrația Trump și a fost implicat direct în eforturile de a repoziționa Pakistanul ca mediator regional. În același timp, Shehbaz Sharif și ministrul de Externe Ishaq Dar au susținut ofensiva diplomatică la nivel politic.

În criza SUA-Iran, rolurile lor au fost complementare: Shehbaz Sharif a cerut public o pauză de două săptămâni și redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz, iar Reuters a relatat că Munir s-a aflat în contact strâns cu interlocutori americani și iranieni în jurul unui plan pakistanez de încetare a ostilităților. Același plan prevedea un armistițiu imediat și negocieri ulterioare pentru un acord mai larg

Israelul susține armistițiul SUA - Iran, dar exclude conflictul cu Hezbollah din acord

Guvernul israelian, condus de premierul Benjamin Netanyahu, a anunțat oficial miercuri că sprijină decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni, însă acordul nu se aplică frontului din Liban.

Potrivit unui comunicat al Biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, Israelul susține armistițiul „cu condiția ca Iranul să deschidă imediat Strâmtoarea Ormuz și să înceteze toate atacurile împotriva Statelor Unite, Israelului și altor țări din regiune”.

Autoritățile israeliene au subliniat, de asemenea, că sprijină eforturile Washingtonului de a elimina amenințările reprezentate de Iran.

„Israelul susține efortul SUA de a se asigura că Iranul nu mai reprezintă o amenințare nucleară, balistică și teroristă pentru America, Israel, vecinii arabi ai Iranului și întreaga lume”, se mai arată în comunicat.

În același timp, oficialii de la Ierusalim au transmis că Statele Unite ale Americii și-au reafirmat angajamentul față de aceste obiective în cadrul negocierilor care urmează să aibă loc.

Un element esențial al poziției israeliene este faptul că armistițiul de două săptămâni nu include Libanul. Ceea ce înseamnă că operațiunile împotriva grupării Hezbollah pot continua.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, unul dintre mediatorii armistițiului dintre SUA și Iran, a anunțat anterior că înțelegerea este valabilă „în toate zonele, inclusiv în Liban și în alte regiuni”.

Armistițiul de două săptămâni reprezintă o fereastră critică pentru diplomație. Dacă negocierile vor avea succes, există șanse reale pentru un acord de pace mai amplu în Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, riscurile rămân ridicate. Condițiile impuse, diferențele de poziție între actorii implicați și tensiunile din regiune ar putea duce rapid la reluarea conflictului, scrie Mediafax